accepté un accord de 500 millions de dollars, c’est pourquoi

pomme il a provisoirement accepté un accord de 500 millions de dollars après avoir reconnu avoir “ralenti” les téléphones plus anciens. L’accord offrirait de petits paiements à de nombreux propriétaires d’iPhone aux États-Unis, ainsi que des frais plus élevés pour les membres du groupe et les avocats. Il couvre les personnes qui ont acheté un produit de la gamme iPhone 6 et 7, cette pomme il a secrètement limité pour préserver la durée de vie de la batterie.

Selon Bloomberg, la transaction a été déposée auprès d’un tribunal californien vendredi dernier et attend l’approbation finale du tribunal. L’accord – qui a pris des mois pour se terminer – aurait résolu des dizaines de poursuites intentées entre 2017 et le 2018, pour ensuite regrouper en une seule réclamation.

D’après sa création, Apple offrira $ 25 à tout propriétaire actuel ou précédent d’un iPhone couvert par ce type de “garantie”. Les membres du groupe nommés recevront 1 500 $ ou 3 500 $ et environ 90 millions de dollars iront aux avocats. L’accord prévoit un paiement minimum de 310 millions de dollars. Le paiement pourrait donc augmenter si peu de personnes en faisaient la demande. Au contraire, si les paiements dépassent la limite de 500 millions de dollars, chaque propriétaire d’iPhone recevra moins d’argent.

Apple: d’où vient cette affaire et pourquoi le comportement d’Apple

L’affaire découle du différend “Batterygate” d’Apple. en 2017, les utilisateurs d’iPhone ont découvert qu’iOS a artificiellement limité la vitesse du processeur avec le vieillissement des batteries du téléphone. Cela visait à éviter de réels problèmes de performances, car réduction du stress de la batterie et pourrait empêcher arrêts accidentels. Mais Apple n’a pas révélé l’existence de la fonctionnalité, ce qui a amené les gens à croire que leur téléphone ralentissait simplement en raison de leur longévité. Dans les poursuites, les utilisateurs ont déclaré qu’ils avaient acheté de nouveaux appareils pour résoudre le problème, mais s’ils avaient été au courant de cette fonctionnalité, ils auraient simplement pu remplacer la batterie.

Apple, pour cette raison, a réduit les coûts de remplacement de la batterie et a offert remboursements partiels à certains propriétaires d’iPhone qui ont payé pour une nouvelle batterie.