Accessoires de santé Apple Watch et iPhone pour aider aux résolutions du nouvel an 2020

L’adage «nouvelle année, nouveau vous» est peut-être un cliché à ce stade, mais c’est la mentalité de beaucoup de gens quand nous commençons une nouvelle année – ou décennie! Nous avons déjà rassemblé certaines des meilleures applications pour vous aider à respecter les résolutions de votre nouvelle année, mais qu’en est-il du matériel?

Thermostat Ecobee HomeKit

Les nouvelles technologies ne sont certainement pas nécessaires pour vous aider à atteindre vos objectifs et vos résolutions pour 2020, mais elles peuvent absolument vous aider. En plus du facteur de motivation des nouvelles technologies, ces suggestions peuvent également vous aider à suivre les nouvelles mesures et à rester au courant de votre santé tout au long de l’année – que vous cherchiez à améliorer certaines choses, à maintenir les progrès que vous avez déjà faits ou une combinaison des deux.

Apple Watch

Avant tout, l’Apple Watch peut jouer un rôle majeur en vous aidant à rester motivé tout au long de l’année. L’Apple Watch se concentre sur le système d’anneau d’activité: définissez un objectif pour les calories brûlées en une journée, faites de l’exercice 30 minutes par jour et déplacez-vous pendant au moins une minute en 12 heures différentes de la journée.

Désormais, vous n’avez plus besoin d’acheter la dernière et la meilleure Apple Watch pour suivre votre condition physique. Alors que l’Apple Watch Series 5 est ce que Apple a de mieux à offrir, l’Apple Watch Series 3 reste un excellent choix à seulement la moitié du prix du modèle le plus récent. L’Apple Watch Series 3 prend en charge tout ce dont vous avez besoin pour vous concentrer sur la forme physique en 2020, y compris un capteur de fréquence cardiaque, un suivi de l’entraînement, watchOS 6, etc.

Si vous voulez vraiment faire passer les choses au niveau supérieur, vous pouvez obtenir une Apple Watch avec connectivité cellulaire. Cela vous permettra de laisser votre iPhone sur les promenades et les courses en plein air, mais restez connecté en cas d’urgence. C’est plus cher, mais si vous prévoyez beaucoup de course et de marche en 2020, ce pourrait être le bon choix pour vous.

Pour en savoir plus sur la façon dont l’Apple Watch a joué un rôle crucial dans la vie de nombreuses personnes, consultez le podcast . Watch Time avec Zac Hall.

AirPods ou Powerbeats Pro

Pour vraiment adopter le mode de vie Apple Watch uniquement, vous aurez besoin d’une paire d’écouteurs Bluetooth. Cela vous permet de vous connecter directement à votre Apple Watch et d’écouter de la musique, des podcasts et des livres audio lors de vos déplacements, sans iPhone à proximité.

Chaque fois que je termine une course ou une marche en plein air, je m’assure d’apporter mes AirPods Pro. Je n’utilise pas les fonctionnalités de suppression active du bruit pendant l’exercice parce que j’aime être conscient de mon environnement, mais le mode Transparence me permet de faire exactement cela.

Les Powerbeats Pro sont une autre excellente option, surtout si vous préférez la conception du crochet d’oreille pour plus de sécurité et d’ajustement. Ils offrent bon nombre des mêmes fonctionnalités que les AirPods Pro, y compris la puce H1 d’Apple pour une connectivité transparente et Annoncer des messages avec Siri. Lisez notre critique complète de Powerbeats Pro ici.

Dernier point mais non le moindre, les AirPod. Ils n’offrent pas l’ajustement intra-auriculaire et des embouts d’oreille de différentes tailles, mais ils sont l’option la plus abordable pour les écouteurs véritablement sans fil d’Apple. Si la conception unique ne vous convient pas, mais que Powerbeats Pro et AirPods Pro sont hors de votre budget, BeatsX est également un excellent choix.

Polar OH1

Pour accompagner votre Apple Watch, un émetteur de fréquence cardiaque optique dédié est un bel ajout. L’Apple Watch possède un capteur de fréquence cardiaque intégré, mais il y a quelques avantages à utiliser un capteur autonome.

Mon moniteur de fréquence cardiaque préféré est le Polar OH1, que vous pouvez acheter sur Amazon. Il dure 12 heures sur une seule charge, ce qui signifie que vous pouvez l’utiliser pour plusieurs entraînements sans vous soucier de la durée de vie de la batterie. Il se connecte directement à votre Apple Watch via Bluetooth et vous l’attachez simplement à votre bras avant un entraînement.

Alors, pourquoi avez-vous besoin d’un moniteur de fréquence cardiaque autonome alors que l’Apple Watch en a un intégré? Le plus grand avantage est qu’il supprime le fardeau du suivi de la fréquence cardiaque d’Apple Watch, ce qui a un impact majeur sur la durée de vie de la batterie. Si vous prévoyez d’étirer l’Apple Watch à ses limites avec de longues courses en plein air et des balades à vélo, un moniteur de fréquence cardiaque externe prolongera considérablement la durée de vie de la batterie de votre Apple Watch, surtout si vous utilisez la connectivité cellulaire en même temps.

Il existe d’autres options pour prolonger la durée de vie de la batterie de l’Apple Watch pendant les entraînements, telles que la désactivation du cellulaire ou l’activation du mode d’économie d’énergie de l’entraînement. Mais, si vous souhaitez maximiser la durée de vie de la batterie sans perdre les fonctionnalités, le moniteur de fréquence cardiaque Polar OH1 est un excellent moyen de le faire.

Balance intelligente

Quels que soient vos objectifs pour 2020, une balance intelligente est un excellent achat. Que vous cherchiez à perdre du poids, du volume ou simplement à mieux comprendre votre santé globale, une balance intelligente facilite le suivi de votre poids.

Début 2019, j’ai investi dans la Withings Body Smart Scale, qui s’intègre à l’application Health sur votre iPhone. Il se connecte à votre réseau WiFi et se synchronise à votre iPhone à chaque fois que vous pesez. Cela rend le processus de pesée aussi fluide que possible et garantit que vous enregistrez votre poids exact à chaque fois. La balance Withings Body prend en charge jusqu’à 8 profils différents, afin que chacun dans votre ménage puisse suivre son poids avec la même balance.

Si vous voulez faire passer les choses au niveau supérieur, le Withings Body + est une option plus coûteuse mais qui suit certaines métriques supplémentaires. Il y a un soutien pour le poids, la graisse corporelle, le pourcentage d’eau et la masse musculaire et osseuse.

Tensiomètre intelligent

Le dernier mais non le moindre est le Withings BPM Connect, qui est un tensiomètre intelligent Bluetooth et WiFi. L’hypertension artérielle coule dans ma famille, et je me suis fixé comme objectif en 2020 d’être plus conscient de ma propre tension artérielle et des choix de vie que je fais qui l’affectent.

J’ai acheté le Withings BPM Connect il y a quelques mois, et il est incroyablement simple de suivre régulièrement ma tension artérielle. En plus du petit écran LED sur le moniteur lui-même, tous vos résultats se synchronisent directement sur votre iPhone dans l’application Withings Health Mate, ainsi que dans l’application Santé d’Apple. Tout comme avec le suivi du poids, cela permet de visualiser facilement les tendances des heures supplémentaires, des améliorations, etc.

Emballer

Quels que soient vos objectifs en 2020, ces choix technologiques peuvent vous aider à être plus conscients de votre santé et de votre condition physique générale. Être plus conscient de choses comme votre tension artérielle peut vous aider à apporter de petits changements dans votre vie de tous les jours et à suivre facilement les effets de ces changements. Les nouvelles technologies ne sont pas une nécessité pour les résolutions du nouvel an, mais elles peuvent certainement aider.

Quels sont vos objectifs en 2020? Avez-vous une technologie sur laquelle vous comptez? Faites-le nous savoir dans les commentaires!

