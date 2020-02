Accessoires Logitech et étuis pour iPhone à partir de 16 $

Les meilleures offres de mardi incluent une nouvelle Logitech Amazon Gold Box à partir de 16 $, ainsi que des étuis officiels pour iPhone à partir de 20 $. Vous pouvez également économiser sur l’iPhone XS de 512 Go à 600 $. Frappez le saut pour tout cela et plus encore.

Économisez sur l’essentiel de Logitech Mac

Aujourd’hui seulement, Amazon prend jusqu’à 50% de réduction Accessoires Logitech pour Mac et PC. Les offres commencent à 16 $ US à travers une variété de haut-parleurs, de souris et plus encore. Un des points forts pour nous est le clavier solaire sans fil K750 pour Mac à 37,50 $. C’est en baisse par rapport au prix habituel de 55 $ et à un nouveau record absolu d’Amazon. Avec les panneaux solaires intégrés, vous n’aurez pas à vous soucier de charger votre clavier. Il est également conçu pour les Mac, vous aurez donc accès à toutes les touches de raccourci que vous attendez. Découvrez l’intégralité de la vente ici pour en savoir plus.

Coques iPhone officielles à partir de 20 $

Best Buy et Amazon réduisent un certain nombre d’étuis officiels pour iPhone. Les offres sur les coques iPhone 11 / Pro / Max commencent à $ 25, marquant certains des meilleurs que nous ayons vus à ce jour. Vous pouvez également économiser sur les accessoires iPhone X / S / Max de la génération précédente 20 $. Cliquez sur cette page pour une ventilation article par article sur les prix.

iPhone XS avec 512 Go de stockage coûte 600 $

Sprint propose un iPhone XS avec 512 Go de stockage pour 600 $. Assurez-vous simplement de cocher l’option «payer en totalité» sur la liste des articles. À titre de comparaison, Best Buy facture toujours le prix d’origine de 1 349 $, mais nous l’avons vu aux alentours de 1 000 $ par le passé. Il s’agit de la meilleure offre que nous ayons suivie à ce jour et bat notre précédente mention de 64 Go de 50 $. L’iPhone XS est doté d’un écran OLED Super Retina de 5,8 pouces avec prise en charge HDR, de deux caméras 12 et 7 MP et de la prise en charge de Face ID. Malgré les nouveaux appareils récemment arrivés sur le marché, il s’agit d’un achat solide au prix réduit d’aujourd’hui.

Bénéficiez de 200 $ de réduction sur le récepteur CarPlay de 6,2 pouces de Pioneer

La vitrine officielle eBay de Best Buy propose le récepteur CarPlay de 6,2 pouces de Pioneer (AVIC-5201NEX) pour 450 $. Habituellement vendue pour 650 $, l’offre d’aujourd’hui vous fait économiser 200 $, bat notre mention précédente de 30 $ et ramène le prix à son plus bas historique. Doté d’un écran tactile de plus de 6 pouces, le récepteur CarPlay de Pioneer est une mise à niveau indispensable pour votre trajet. Il permet notamment de garder un œil sur les directions, la lecture de musique et bien plus encore lors des déplacements. De plus, en plus de sa prise en charge CarPlay, ce modèle dispose d’un GPS intégré pour fournir des instructions de navigation même lorsqu’un téléphone n’est pas connecté.

Économisez 30% sur les accessoires Apple en cuir Nomad

Nomad prend actuellement 30% de réduction une sélection de ses étuis en cuir pour iPhone, des bracelets Apple Watch et d’autres accessoires. L’une des nouveautés de la vente est l’étui Nomad Tri-Folio pour iPhone 11 Pro dans une variété de styles à 56 $ US. Au lieu de 80 $, l’offre d’aujourd’hui est l’une des toutes premières baisses de prix que nous avons vues et marque un nouveau plus bas historique. Arborant un extérieur en cuir véritable, le Tri-Folio a également un pare-chocs TPE intégré, qui offre jusqu’à 6 pieds de protection contre les chutes. La partie folio réelle comprend deux grandes poches ainsi que quatre emplacements pour cartes, vous permettant de stocker votre carte d’identité, vos cartes de crédit, etc. Achetez des hors concours supplémentaires de la vente d’entrepôt de Nomad ici.

Offre . du mois

Chargeasap Powerbank 150W Flash USB-C: Chargeasap distingue son nouveau chargeur flash portable de la concurrence avec une sortie totale de 150 W avec 100 W disponibles uniquement à partir du port USB-C PD. La société affirme que cela en fait la «banque d’alimentation la plus rapide au monde». Il propose également une charge sans fil, peut charger quatre appareils à la fois et est disponible dès maintenant pour 149 $ (Reg $ 299) en précommande spéciale.

