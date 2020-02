Accion Systems lève 11 millions de dollars pour les moteurs ioniques, Boeing jouant le rôle principal – .

Chacun des propulseurs ioniques d’Accion Systems a la taille d’un timbre-poste. (Photo Accion Systems)

Boeing HorizonX Ventures s’est associé à Shasta Ventures pour diriger un tour d’investissement de série B de 11 millions de dollars pour Accion Systems, un pionnier dans le développement de systèmes de propulsion à ions miniaturisés pour les satellites dans l’espace.

Ce n’est pas la première fois que Boeing et Shasta annoncent des investissements dans Accion, qui a été issue du Massachusetts Institute of Technology en 2014. Shasta a dirigé un tour de série A de 7,5 millions de dollars en 2016, et Boeing HorizonX a mené un tour de table de 3 millions de dollars en 2018.

Accion dit qu’elle a maintenant amassé 36 millions de dollars de financement total à ce jour, dont 14 millions de dollars en contrats avec le Département de la Défense et la NASA. Le nouveau capital sera utilisé pour augmenter les capacités de production ainsi que les effectifs d’Accion, a annoncé aujourd’hui la société dans un communiqué.

Le système de propulsion Electronospray liquide ionique d’Accion, connu sous le nom de TILE, vise à augmenter la durée de vie et la maniabilité des satellites. TILE utilise des champs électriques pour accélérer un propulseur liquide ionique non toxique à travers de minuscules propulseurs.

“De la taille d’un timbre-poste, notre système de propulsion réécrit les règles de navigation et de manœuvrabilité en petit satellite”, a déclaré la PDG d’Accion Systems, Natalya Bailey. “Nous sommes ravis d’accélérer la production et d’offrir à nos clients des avantages tels que l’extension de la durée de vie de la mission, les capacités de maintien en station et de désorbitation.”

Le système TILE d’Accion sera utilisé sur plusieurs nanosatellites expérimentaux dont le lancement est prévu en 2020, et l’entreprise était l’une des 14 entreprises à recevoir un financement «Tipping Point» de la NASA l’année dernière pour développer des technologies pour des missions sur la Lune et sur Mars. Accion a reçu 3,9 millions de dollars pour travailler avec le Jet Propulsion Laboratory de la NASA sur un système de propulsion ionique qui pourrait être utilisé sur de petits satellites, comme le MarCO CubeSats qui a survolé Mars en 2018 en conjonction avec la mission Mars InSight.

Le lecteur ionique nouvellement développé pourrait entrer en jeu dès l’année prochaine.

Boeing HorizonX Ventures a déclaré que son investissement «soutient le leadership de Boeing dans l’adoption de technologies de nouvelle génération pour faire progresser les capacités des satellites».

HorizonX sert de canal au géant de l’aérospatiale pour les investissements dans les technologies pertinentes pour les secteurs d’activité de Boeing, allant de la fabrication avancée et de la réalité virtuelle au vol autonome et à l’intelligence artificielle.

Le portefeuille HorizonX de 20 sociétés comprend plusieurs autres projets liés à l’espace, y compris Isotropic Systems, BridgeSat et Myriota. En 2018, Boeing a acquis Millennium Space Systems, spécialisé dans la construction de petits satellites pour des missions de sécurité nationale.