Accolade embauche un cadre RH; Le vétérinaire EnergySavvy rejoint l'UW Clean Energy Institute; et plus – .

– L'ancien COO d'EnergySavvy Scott Case a été nommé entrepreneur en résidence au Washington Clean Energy Testbeds, qui fait partie de l'Institut de l'énergie propre de l'Université de Washington.

Case a passé 10 ans chez EnergySavvy, qui a développé des logiciels pour les services publics d'électricité et de gaz naturel, avant l'acquisition de la société début 2019. Il est également co-fondateur et président du conseil d'administration de l'école de codage à but non lucratif Ada Developers Academy.

Dans son nouveau rôle à temps partiel, Case encadrera des entrepreneurs et des startups en phase de démarrage axés sur les innovations en technologies propres. Les bancs d'essai ont été créés pour accélérer le développement de nouvelles technologies en matière de récolte solaire, de stockage d'énergie et d'intégration de systèmes.

"L'expérience de Scott dans le démarrage d'énergie et sa passion pour aider d'autres innovateurs de technologies propres bénéficieront aux étudiants en énergie propre et à la communauté des technologies propres de la région", a déclaré Devin MacKenzie, directeur technique de Washington Clean Energy Testbeds, dans un communiqué.

– La directrice des ressources humaines Britt Provost a rejoint Accolade en tant que vice-présidente exécutive des personnes et de la culture. Elle a précédemment occupé des postes chez Promethean, Apptio et Avanade.

Provost était à l'origine un client d'Accolade, utilisant la plate-forme personnalisée de promotion de la santé d'une ancienne entreprise.

"Je suis très fier de rejoindre cette équipe – une équipe qui soutient tous nos membres avec expertise, empathie et technologie", a déclaré Provost.

La société de technologie de la santé dirigée par Raj Singh et Mike Hilton, des dirigeants technologiques de longue date de la région de Seattle, a annoncé plus tôt en 2019 son intention de doubler ses effectifs à Seattle, son deuxième siège social. Accolade est actuellement n ° 6 sur le . 200.

– Marchex a embauché John Roswech en tant que nouveau directeur des revenus de la société d'analyse des appels à la tête des organisations de vente et de réussite client. Roswech partagera son temps entre le siège de Marchex à Seattle et le bureau de New York.

Roswech a récemment été vice-président exécutif des solutions de marque chez Criteo, qui a acquis HookLogic où il était CRO. En tant que président de Jingle Networks, Roswech a précédemment croisé la voie avec son nouvel employeur après que Marchex a acquis la société de technologie publicitaire.