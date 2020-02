Accolade, une entreprise de technologies de la santé, dépose une introduction en bourse de 100 millions de dollars, affiche un chiffre d’affaires de 95 millions de dollars et une perte de 57 millions de dollars – .

Le PDG d’Accolade Raj Singh. (Photo de fichier .)

Accolade, la plateforme de prestations de santé basée à Seattle dirigée par l’ancien président de Concur, Raj Singh, a déposé vendredi pour lever jusqu’à 100 millions de dollars dans un premier appel public à l’épargne.

Voici quelques-uns des points saillants de sa déclaration d’enregistrement S-1, révélant pour la première fois plusieurs de ses principaux détails commerciaux.

Accolade a dévoilé un chiffre d’affaires de 94,8 millions de dollars pour son dernier exercice, se terminant en février 2019, soit une augmentation de 23% par rapport à l’année précédente, avec une perte nette de 56,5 millions de dollars. Son chiffre d’affaires a augmenté de plus de 47% jusqu’à présent cette année: 88,1 millions de dollars pour les neuf mois clos en novembre 2019, avec une perte nette de 49,2 millions de dollars pour la même période.

La société affirme qu’elle compte 53 entreprises clientes, ce qui lui donne 1,5 million de membres, dans des secteurs tels que les médias, la technologie, les services financiers, les transports, l’énergie et la vente au détail.

Les facteurs de risque énumérés dans le dossier d’introduction en bourse d’Accolade incluent sa dépendance à l’égard d’un «nombre limité de clients» pour une partie importante de nos revenus. Le dossier note que ses principaux clients, Comcast Cable, Lowe’s et United Airlines, ont représenté ensemble 60% de ses revenus pour son exercice 2019. Comcast représente à lui seul 35% de son chiffre d’affaires sur l’année.

Accolade affirme que son effectif est passé de 756 personnes au 30 novembre 2016 à 1 174 au 30 novembre 2019. La plupart de ses employés sont dans l’entreprise depuis moins de trois ans en raison de sa croissance rapide.

Accolade note que le prix de l’offre et le nombre d’actions à offrir n’ont pas encore été déterminés, et indique que le prix d’offre global maximum de 100 millions de dollars cité dans le dossier est uniquement destiné au calcul des frais d’enregistrement.

Selon un communiqué de presse d’Accolade, Goldman Sachs, Morgan Stanley et BofA Securities sont les principaux responsables de la comptabilité de l’introduction en bourse. Le Credit Suisse, Piper Sandler et William Blair sont des gestionnaires de livres. Baird et SVB Leerink sont co-gérants.

L’entreprise, qui partage son siège social entre Seattle et Philadelphie, aide les employés de ses entreprises clientes à gérer leurs avantages pour la santé. Accolade utilise une gamme de technologies, de l’apprentissage automatique aux applications mobiles, pour faciliter l’accès des employés aux soins. Les employeurs sont facturés des frais d’abonnement basés sur le nombre total d’employés.

Accolade a levé plus de 230 millions de dollars à ce jour, avec une valorisation d’environ 620 millions de dollars, selon PitchBook. Les investisseurs incluent Andreessen Horowitz, Carrick Capital Partners, Madrona Venture Group et McKesson Ventures, entre autres. Il fait partie d’un nombre croissant d’entreprises de technologies de la santé basées dans la région de Seattle.

Singh avait auparavant cofondé le géant du logiciel de gestion des frais de voyage Concur et embauché Mike Hilton, co-fondateur de Concur, en tant que chef de produit chez Accolade.

En octobre, Accolade a décroché un investissement de 20 millions de dollars du géant de l’assurance maladie Humana dans le cadre d’un partenariat en cours entre les deux sociétés.