Accord sur les ordinateurs portables Dell: l’ordinateur portable XPS 13 bénéficie d’une réduction de prix massive de 400 $

La vente semi-annuelle de Dell a lieu en ce moment et comprend des économies massives sur les ordinateurs portables et électroniques les plus vendus. Le meilleur contrat de Dell pour les ordinateurs portables est le XPS 13 qui est en vente pour 799,99 $. C’est une énorme réduction de 400 $ et un prix fantastique pour le puissant ordinateur portable.

L’ordinateur portable Dell XPS 13 dispose d’un écran Infinity Edge FHD de 13,3 pouces et contient 8 Go de RAM, 256 Go SSD et un processeur Intel Core i5-10210U de 10e génération. Le puissant ordinateur portable a reçu une autonomie de batterie améliorée allant jusqu’à 19 heures, et la nouvelle webcam 2,25 mm est désormais placée au-dessus de l’écran. Parfait pour les étudiants et les voyages, le XPS 13 léger est le plus petit ordinateur portable 13 pouces de Dell et ne pèse que 2,7 livres.

C’est une offre incroyable et une offre fantastique pour un ordinateur portable puissant. Nous ne savons pas combien de temps Dell aura le XPS 13 en vente, vous devriez donc en profiter maintenant avant qu’il ne soit trop tard.

Ordinateur portable Dell XPS 13: 1 199,99 $ 799,99 $ chez Dell

Pour un temps limité, vous pouvez obtenir une remise de 400 $ et bénéficier de la livraison gratuite sur l’ordinateur portable Dell XPS 13. L’ordinateur portable de 13,3 pouces comprend 8 Go de RAM, 256 Go de SSD et un processeur Intel Core i5-10210U de 10e génération.

