Accrochez une Apple Watch Series 5 pour son prix Black Friday sur Amazon – .

Si vous avez de l'argent cette année pour Noël ou Hanoukka et que vous souhaitez en faire bon usage, Amazon réduit simplement la dernière et la meilleure Apple Watch à son prix Black Friday. Dépêchez-vous et vous pouvez attraper une Apple Watch Series 5 de 40 mm pour seulement 354,99 $ grâce à une remise de 15 $ sur place et une remise supplémentaire de 29,01 $ qui est appliquée à la caisse. Si vous voulez le plus grand modèle, l'Apple Watch Series 5 de 44 mm est à 399 $, ce qui est proche du prix du Black Friday.

Voici les points forts de la page produit:

GPS

Écran Retina toujours allumé

Écran 30% plus grand

Swimproof

Application ECG

Capteurs cardiaques électriques et optiques

Boussole intégrée

Élévation

SOS d'urgence

Détection de chute

Source de l'image: JUSTIN LANE / EPA-EFE / Shutterstock

