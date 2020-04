Acer annonce les nouveaux ordinateurs portables Predator Triton 500 et Nitro 5

Acer aujourd’hui rendu officiel les nouveaux cahier de jeu, que sont-ils Predator Triton 500 et Nitro 5, deux excellents terminaux capables de garantir des performances de très haut niveau, comprenant également une très longue série d’excellents composants à l’intérieur.

Parallèlement au lancement par NVIDIA, des nouveaux RTX 2080 Super et RTX 2070 Super, voici également les premiers ordinateurs portables sur le marché avec les composants de l’entreprise au centre. Acer Nitro 5 et Acer Predator 700 ce sont deux appareils créés spécifiquement pour être discutés et seulement pour quelques-uns, à la fois pour l’âme jeu, juste pour le prix presque prohibitif.

Acer Nitro 5: la fiche technique

Acer Nitro 5 est l’ordinateur portable avec processeur Intel Core i7 de 10e génération avec une fréquence d’horloge a 5GHz, flanqué d’un GeForce RTX 2060/ GTX 1650Ti ou 1650. En tant que disque dur, nous trouvons au plus deux SSD M.2 PCIe et un HDD classique de 1TB, avec annexes jusqu’à 32Go de RAM DDR4 (entièrement extensible). la afficher est un IPS FHD de 15,6 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 144Hz ou 120Hz.

Équipé d’un système de refroidissement à double ventilateur, il vise à exploiter les orifices d’admission et d’échappement, ainsi que 4 prises d’air. Nous signalons également une compatibilité totale avec le WiFi 6 (802.11ax) et Killer Ethernet E2600. Il sera en vente à partir du mois de août avec le prix a partir de 1199 euros.

Acer Predator Triton 500: la fiche technique

Acer Predator Triton 500 est le nouveau haut de gamme, conçu avec la technologie Acer Vortex Flow (3 ventilateurs AeroBlade 3D de quatrième génération, conçus sur mesure et positionnés stratégiquement sur le châssis), intègre un Processeur Intel Core dixième génération, avec le tout nouveau NVIDIA GeForce RTX 2080 Super ou 2070 Super. La batterie garantit jusqu’à 7,5 heures l’autonomie, on trouve enfin un SSD et un disque dur interne, un panneau IPS FullHD avec taux de rafraîchissement a 300Hz (Temps de réponse de 3 ms et technologie NVIDIA G-Sync), un Contrôleur sans fil Killer, compatibilité totale avec WiFi 6 802.11ax et Ethernet E3100G.

Tout cela est parfaitement positionné dans un cadre souvent seul 17,9 mm et lourd 2,1 kg, la mémoire RAM pourra atteindre le maximum 32Go de DDR4, tandis que les SSD seront au plus de 2 To. Le terminal sera en vente à partir de Août 2020 à un prix d’au moins 2299 euros.