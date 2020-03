Acer présente deux nouveaux moniteurs Predator à 240 Hz et en FullHD

Le moniteur dans une position a toujours été l’un des composants fondamentaux, en fait, il n’est pas logique d’avoir le meilleur matériel, si vous ne l’accompagnez pas d’un moniteur capable de le suivre.

Acer a récemment dévoilé deux nouveaux moniteurs dédiés aux joueurs et au monde de l’eSport, l’Acer Predator XB253QGXbmiprzx et l’Acer Predator XB273QGXbmiprzx respectivement 24,5 et 27 pouces.

Fluidité optimale

En supposant que les moniteurs sont sensiblement identique, ils ne diffèrent qu’en diagonale.

Les panneaux intègrent un tableau de pixels IPS en FullHD, capable d’offrir une couverture de la gamme 99% sRGB et un taux de rafraîchissement de 240Hz soutenu par un temps de réponse de 1ms ou 0.5ms en overdrive.

La luminosité est d’environ 400nits et le contraste un 1000: 1.

Comme avec n’importe quel moniteur avec un taux de rafraîchissement extrême, la résolution s’arrête à FullHD, même si ceux qui visent certains niveaux de fluidité ne prêtent certainement pas beaucoup d’attention à la résolution.

La technologie s’occupe de tout HDR400 agréé VESA et compatibilité certifiée Nvidia G-Sync, ce qui garantit une fluidité maximale.

De plus, Acer implémente certaines technologies telles que Black Boost, qui vous permet d’augmenter la profondeur des noirs (un détail important étant donné le panneau IPS), auquel il combine Faible lumière bleue et Sans scintillement, pour réduire l’émission de lumière bleue et le scintillement pendant le jeu.

Les moniteurs de connectivité ont tout ce dont vous avez besoin, 2 ports HDMMoi, une entrée DisplayPort 1.2 et un HUB de avec quatre ports USB 3.0, tout cela est rejoint par deux enceintes 2W.