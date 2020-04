Acer présente sa gamme Predator Core H avec RTX 20 SUPER

Un autre grand protagoniste d’aujourd’hui a été Acer, qui a présenté deux nouvelles versions de ses ordinateurs portables hautes performances Predator Triton 500 et Nitro 5, équipé de la nouvelle génération de processeurs Intel Core H-Series et de la nouvelle carte graphique RTX 20 SUPER présentée par NVIDIA.

Acer Nitro 5

En commençant par le modèle le plus abordable, nous trouvons une nouvelle version de l’Acer Nitro 5 existant, qui étendra ses fonctionnalités avec l’inclusion de nouveaux processeurs Intel Core i7 de 10e génération, ainsi que des options allant jusqu’à 32 Go de RAM DDR4 et jusqu’à 1 To de stockage combiné HDD et SSD.

Ce nouvel Acer Nitro 5 comprendra également un système à double ventilateur et quatre sorties de chaleur, ce qui, selon la marque elle-même, signifiera une amélioration de 25% de la gestion thermique par rapport au modèle 2019. En plus de l’inclusion de un nouveau chipset Intel WiFi 6 AX201 et Killer Ethernet E2600, adapté à la nouvelle génération de connectivité et de réseaux.

Cependant, ce seront les grands changements à mettre en évidence, car la section graphique restera inchangée, nous offrant la possibilité de choisir entre les GPU GeForce GTX 1650 ou 1650Ti et les GeForce RTX 2060. Nous ne verrons pas non plus de changements dans le reste de la conception de l’ordinateur portable, avec un écran IPS Full HD de 15,6 pouces, différencié sous deux options de taux de rafraîchissement entre 120Hz et 144Hz.

Le Nitro 5 sera mis en vente en mai, avec un prix de base de 749,99 $. Cependant, la société n’a pas annoncé les prix exacts du reste des configurations ou de son haut de gamme.

Acer Predator Triton 500

Et c’est que le véritable déploiement est allé à cet ordinateur portable de jeu, qui combinera les nouveaux processeurs Intel Core H de 10e génération avec les nouvelles technologies de NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER Mobile.

Parmi les nouveautés, l’inclusion d’un écran de 15,6 pouces se distingue également, avec la nouvelle option de un panneau IPS 300Hz et un temps de réponse de 3 ms; 100% de compatibilité avec la gamme de couleurs sRGB; prise en charge complète de NVIDIA G-SYNC; l’arrivée des contrôleurs réseau Killer WiFi 6 AX1650i, Ethernet E3100G et Control Center 2.0.

De même, il met en évidence le fait qu’Acer a amélioré la technologie de refroidissement VorteX Flow de cet ordinateur, avec cinq caloducs, trois ventilateurs personnalisés et un ventilateur AeroBlade 3D qui permettent d’augmenter le débit d’air jusqu’à 45%, Amélioration de 33% des performances thermiques par rapport à l’Acer Predator Triton 500 2019.

Ainsi, les autres composants conserveront la même distribution, avec des options de mémoire allant jusqu’à 32 Go de RAM DDR4 et jusqu’à 2 To de stockage SSD NVMe RAID 0.

L’Acer Predator Triton 500 sera mis en vente en mai sous un prix de base de 2199,99 $, encore une fois sans confirmer tous les détails et configurations disponibles.