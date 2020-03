Acer présente sa nouvelle gamme d’écrans Predator

Acer a récemment décidé de mettre à jour sa gamme prédateur avec deux nouveaux moniteurs de jeu, Predator X32 et Predator CG552K, voyons-les ensemble.

Excellentes spécifications

Quant à Predator X32, le plus petit des moniteurs présentés, il satisfera même les regards les plus exigeants, avec des images brillantes affichées sur le panneau UHD 32 pouces et 175 Hz dont il est équipé, grâce aux technologies NVIDIA G-SYNC Ultimate et la certification VESA Display HDR 1400.

Un mélange exceptionnel qui le fait enrôler à la fois par les joueurs et les créateurs de contenu.

Le panneau LED prend également en charge l’augmentation de la qualité de l’affichage rétro-éclairage avec 1152 des zones indépendantes pour la gradation locale, qui, combinées à la matrice de pixels IPS, sont capables de fournir jusqu’à 1440 nits de luminosité pour des vues grand angle jusqu’à 178 degrés.

Le moment est maintenant venu de parler du frère aîné, Predator CG552K.

Le dispaly en question est un 55 pouces OLED et en résolution 4K avec certification Nvidia G-Sync.

Un excellent moniteur pour les joueurs qui souhaitent une vue large et fluide.

Le panneau prend en charge une luminosité allant jusqu’à 400 nits et offre des couleurs réalistes grâce à une précision des couleurs égale à un Delta E <1, a également une couverture de la gamme de couleurs DCI-P3 de 98,5%.

Pour tout compléter, nous prenons également en charge une fréquence de mise à jour variable pour rendre l’expérience la plus fluide possible.

En résumé, ces deux moniteurs sont tout ce dont vous avez besoin pour satisfaire toutes les catégories d’utilisateurs, joueurs et monteurs vidéo, grâce aux spécifications sans compromis.