Acer Swift 3 est certifié Project Athena, avec un processeur Intel de 10e génération et une batterie de 16 heures

Acer a dévoilé une paire de nouveaux ordinateurs portables ultra-plats Swift 3 au CES 2020, dont l’un est un ordinateur portable Project Athena alimenté par Intel avec un processeur Ice Lake, et l’autre une version AMD exécutant une puce Ryzen 4000.

Le modèle Swift 3 SF313-52 / G est l’ordinateur portable 13,5 pouces certifié Project Athena, ce qui signifie qu’il est à la hauteur des normes qu’Intel a établies pour les ordinateurs portables fins et légers qui sont sérieusement puissants, mais qui ont toujours beaucoup de batterie la vie.

En tant que tel, il bénéficie de processeurs Intel de 10e génération – jusqu’au Core i7-1065G7, qui est une puce mobile quadricœur capable de Turbo jusqu’à 3,9 GHz et a des graphiques intégrés Iris Plus. Il aura également un GPU Nvidia discret, mais Acer ne nous a encore donné aucun indice sur le modèle qui pourrait être.

Fait intéressant, l’écran de 13,5 pouces offre un rapport d’aspect de 3: 2, ce qui signifie qu’il est légèrement plus grand qu’un écran d’ordinateur portable traditionnel, ce qu’Acer note vous offre 18% de hauteur verticale en plus, de sorte que vous pouvez voir plus de n’importe quel document ou page Web à une fois. Des lunettes convenablement étroites sont également présentes ici.

(Crédit d’image: Acer)

Le Swift 3 alimenté par Ice Lake est d’une épaisseur inférieure à 16 mm et pèse 1,19 kg, ce qui signifie qu’il est bien portable, et Acer observe en outre qu’il est conforme aux exigences du projet Athena d’Intel en termes de fonctionnalité de réveil instantané et de longue durée de vie de la batterie.

En fait, la durée de vie de la batterie est revendiquée jusqu’à 16 heures, selon les tests du mode de productivité MobileMark, avec une charge rapide de 30 minutes vous donnant l’équivalent de quatre heures de jus.

Les autres réglages incluent le réveil sur la voix en veille avec Cortana, un clavier illuminé, un lecteur d’empreintes digitales, un port Thunderbolt 3 (entre autres) et une prise en charge Wi-Fi 6.

Asus dit que la variante Intel SF313-52 / G du Swift 3 sera disponible en mars 2020 au prix de 699 $ ou 699 € (environ 595 £, 1130 AU $).

(Crédit d’image: Acer)

Variante Ryzen

L’AMD adopte le nouveau Swift 3 – modèle SF314-42 – est quelque peu différent en ce sens qu’il a un écran légèrement plus grand de 14 pouces qui est un écran large traditionnel (pas 3: 2 comme la machine Intel).

Dans ce cas, l’ordinateur portable est piloté par un Ryzen 7 4700U, un nouveau processeur à 8 cœurs capable de passer à 4,1 GHz avec des graphiques Radeon intégrés (vous n’obtiendrez pas de GPU discret avec cette version, par tous les comptes). Il est juste un peu plus épais que le portable Intel à 16,55 mm, et il pèse quelques grammes de plus (mais rien que vous ne remarquerez vraiment).

Il prend également en charge le réveil par la voix, le Wi-Fi 6 et bénéficie d’un lecteur d’empreintes digitales pour une connexion sécurisée. Cependant, il n’y a pas de connectivité Thunderbolt 3 ici (et notez que Acer ne donne pas d’estimation de la durée de vie de la batterie de la machine Ryzen, bien qu’il indique que les deux portables auront des batteries de longue durée).

Vous pouvez spécifier l’ordinateur portable avec jusqu’à 16 Go de RAM système et jusqu’à un SSD PCIe de 512 Go.

Enfin, la version Ryzen de ce portable est cent billets moins cher, et lorsqu’elle sera lancée en mai, elle vous coûtera 599 $ ou 599 € (environ 510 £, 970 AU $).

