acheter en ligne pendant le coronavirus

L’une des conséquences directes du confinement dû au coronavirus à Madrid est que Mercadona et d’autres magasins d’alimentation en ligne, après le flot de demandes, ont été contraints de fermer l’accès et donc de fermer l’achat en ligne. Peu à peu, et après l’état de relative normalité dans les conditions de confinement par coronavirus, Mercadona a réactivé les achats en ligne, bien que de manière limitée.

En ce sens, Mercadona a annoncé qu’elle réactivait sa boutique en ligne pour la livraison à domicile de nourriture, bien que pour l’instant limitée à certains codes postaux à Madrid. De cette façon, et comme prévu dans Foodretail, à partir de ce lundi 20 avril, la société rouvre le service de livraison à domicile en ligne dans le centre de Madrid grâce au lancement de son nouveau centre logistique, qui est exclusivement destiné à fournir service à la région centrale de Madrid, située dans la ville de Getafe.

De cette façon, les codes postaux des quartiers de Retiro et Salamanque et Méndez Álvaro, correspondant aux 28001, 28006, 28007, 28009, 28010, 28014 et 28045, peuvent désormais acheter à nouveau sur Mercadona en ligne, bien que le confinement par coronavirus soit toujours actif en raison de l’état d’alarme décrété en mars dernier.

Cependant, et bien qu’il soit limité à quelques codes postaux, la société a annoncé que, comme la situation gagne en normalité, Mercadona ouvrira son achat en ligne à davantage de codes postaux dans le centre de Madrid, car la distribution actuelle est encore quelque peu limitée par rapport au spectre géographique que la société couvrait avant le coronavirus.

De plus, comme le reste des magasins en ligne qui fonctionnent aujourd’hui, le service d’achat en ligne de Mercadona ne modifie pas son prix ni ne limite les livraisons: même tarif qu’auparavant, environ 7,21 euros fixes par commande (pas de minimum), et les heures de livraison sont prolongées de 7h00 à 22h00 du lundi au samedi par tranches de 1 heure à compter du lendemain de la commande, bien que la disponibilité de la livraison, comme d’habitude, soit soumise à nombre de commandes, l’afflux d’achats ou la disponibilité de l’entreprise elle-même pour effectuer des livraisons.

