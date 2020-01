Acheter un ordinateur portable de jeu de milieu de gamme? Voici ce que vous devez rechercher

La popularité des ordinateurs portables de jeu a explosé ces dernières années, et il est facile de comprendre pourquoi. Cela fait plus d’une décennie que les ordinateurs portables ont dépassé les ordinateurs de bureau en termes de chiffres de vente globaux – il est donc indéniable que nous préférons tous la commodité du facteur de forme des PC portables en général. Traditionnellement, le choix d’un ordinateur portable de jeu a souvent signifié des compromis, avec leur châssis plus petit imposant des limitations sur les types de composants qu’ils pouvaient utiliser. Cependant, au cours des dernières années, les progrès du matériel pour ordinateur portable ont signifié que vous n’avez pas besoin de sacrifier les performances au nom de la portabilité – et en 2020, il est tout à fait possible d’avoir un ordinateur portable de jeu suffisamment puissant pour exécuter n’importe quel jeu moderne en douceur , mais aussi assez élégant pour faire double usage comme appareil de tous les jours.

Un ordinateur portable de jeu n’a pas non plus à coûter un bras et une jambe – et deux nouveaux modèles abordables en particulier, l’AORUS 5 et l’AORUS 7, démontrent clairement que vous pouvez obtenir tout ce dont vous avez besoin sans faire exploser le budget. En tant que marque de jeu dédiée du fabricant de pièces détachées PC taïwanais Gigabyte, AORUS crée avec diligence des ordinateurs portables de jeu impressionnants depuis plus d’une demi-décennie – et les AORUS 5 et 7 sont un excellent exemple de la raison pour laquelle les produits de la société sont devenus les favoris des joueurs.

(Crédit d’image: Aorus)

Choix de composants considérés

Cette paire d’ordinateurs portables combine la construction de haute qualité de la marque avec des composants soigneusement sélectionnés pour offrir des options abordables de 15,6 et 17,3 pouces qui contiennent toujours tout ce dont les joueurs d’ordinateur portable ont un budget limité. Ces deux ordinateurs portables frères partagent beaucoup d’ADN – ils fournissent à la fois la portabilité, la puissance et les performances et sont agréables à l’œil – mais ils diffèrent sur un point clé: la taille. Si vous voulez quelque chose d’un peu plus compact et facile à transporter, l’AORUS 5 de 15,6 pouces est fait pour vous. Si vous voulez faire tapis et emporter votre expérience de jeu sur grand écran avec vous, l’AORUS 7 de 17,3 pouces est ce dont vous avez besoin.

Les deux modèles partagent le même schéma de conception de base, avec un châssis en aluminium construit avec des avions de chasse furtifs à l’esprit. Le résultat est un extérieur élégant ciselé – assez élégant pour dessiner des regards admiratifs sur un réseau local, mais assez discret pour s’adapter même au bureau le plus étouffant. Les lunettes sont ultra-minces tout autour de l’écran (malgré l’intégration de webcams HD en haut) et ont toutes deux une empreinte plus généralement associée aux modèles plus petits: la largeur de 35,9 cm de l’AORUS 5 ressemble plus à un ordinateur portable de 14 pouces , tandis que la largeur de 39,9 cm de l’AORUS 7 signifie qu’il est plus proche d’un ordinateur portable de 15 pouces. À 2,15 kg et 2,5 kg respectivement, les deux sont également assez légers pour vous accompagner toute la journée.

(Crédit d’image: Aorus)

Prouesse de jeu, jusqu’aux os

“Mais comment fonctionnent-ils?”

Les deux écrans sont optimisés pour les jeux, avec des résolutions Full HD 1080p, des revêtements anti-reflets et des taux de rafraîchissement de 144 Hz. Ces caractéristiques garantissent que les fréquences d’images restent élevées, la précision est excellente, les distractions sont limitées et la fluidité est inégalée. La technologie des panneaux IPS garantit que la précision et la clarté des couleurs sont à la fois optimales.

Bien sûr, les composants sous le capot qui sont utilisés pour piloter cet écran sont tout aussi importants, et ici, AORUS a opté pour une configuration unique «All Intel Inside». Il s’agit d’une configuration que l’on ne trouve que dans les AORUS 5 et 7 – avec le processeur, le Wi-Fi et le SSD, tous les meilleurs composants d’Intel. Le processeur utilisé est un Core i7-9750H – une bête hyperthread à six cœurs de 9e génération, qui fonctionne à 2,6 GHz avec une capacité de Turbo Boost jusqu’à 4,5 GHz en cas de besoin – tout en maintenant la consommation d’énergie aussi efficace que possible.

L’AORUS 5 est doté d’un SSD PCIe M.2 Intel 760p ultra-rapide d’une capacité allant jusqu’à 4 To. Il existe également un lecteur SATA de 2,5 pouces pour le stockage secondaire des applications, des jeux et des fichiers multimédias qui n’ont pas besoin des vitesses extrêmes de PCIe. Sur l’AORUS 7, l’espace supplémentaire dans ce châssis plus grand signifie qu’il y a de la place pour un autre lecteur PCIe M.2, poussant cette capacité totale de stockage rapide à 6 To. Cela signifie que même avec les fichiers de jeux gargantuesques d’aujourd’hui, vous aurez du mal à manquer d’espace – et, plus important encore, les temps de chargement lents seront relégués au passé.

La mise en réseau constitue l’Intel trifecta, avec la technologie Wi-Fi Killer alimentée par la puce sans fil AC1550 d’Intel. Il fonctionne en conjonction avec le port Ethernet intégré, vous apportant le combo filaire / sans fil Killer DoubleShot Pro qui priorise le routage des sites Web et des applications de jeu en veillant à ce qu’ils traversent les itinéraires les plus rapides sur les réseaux filaires et sans fil. La technologie Killer Xtend peut également transformer simultanément ces ordinateurs portables AORUS en extensions Wi-Fi, capables d’augmenter le signal dans le reste de votre maison! Le nouveau Killer Control Center 2.0 offre également une fonctionnalité appelée Gamefast par laquelle les services inutiles sont suspendus et le cache du système est libéré, afin que les applications de jeu puissent fonctionner plus efficacement.

(Crédit d’image: Aorus)

Intel + Nvidia = gagner

La pièce de résistance à ce matériel est l’ajout de graphiques Nvidia. Selon le montant que vous devez dépenser et vos besoins spécifiques, vous pouvez choisir entre un GPU GeForce GTX 1650 ou 1660 Ti pour alimenter votre jeu. Ces puces abordables mais puissantes garantiront que vos jeux compétitifs en douceur et à des cadences élevées sur cet écran 1080p / 144Hz susmentionné – et de plus, ils ne transformeront pas votre ordinateur portable en une machine à chaleur gourmande en énergie.

Les problèmes thermiques sont encore atténués grâce au système de refroidissement Windforce 2X de Gigabyte. Cela voit près de la moitié de la base de l’ordinateur portable ventilée pour l’admission d’air, plus deux puissants ventilateurs de 12 mm et jusqu’à quatre caloducs expulsant activement la chaleur de deux grands évents sur les côtés (et tranquillement, faites attention).

(Crédit d’image: Aorus)

Excellent rapport qualité / prix

Comparés côte à côte avec d’autres ordinateurs portables de jeu similaires, les AORUS 5 et 7 résistent également assez bien. En prenant comme exemple un AORUS 5 de 1 699 $ AU et un GL65 MSI de 1 799 $ AU, vous pouvez voir que ces deux machines partagent de nombreuses spécifications de base – les deux incluent le même processeur Intel Core i7 et le processeur graphique Nvidia GeForce GTX 1650. De même, ils offrent tous deux 16 Go de mémoire DDR4 rapide et un SSD NVMe 512 Go spacieux.

Dans d’autres domaines clés, cependant, l’AORUS vous donne simplement plus pour votre argent. Pourquoi se contenter de l’affichage 120 Hz du GL65, par exemple, quand vous pouvez plutôt opter pour l’AORUS 5 avec son panneau premium 144 Hz – qui, de plus, est même certifié HDR 400?

De même, à la place des composants réseau de base, l’AORUS 5 inclut Killer Networking pour le matériel filaire et sans fil spécifiquement optimisé pour les jeux. Et avec la dernière technologie 802.11ax – alias Wi-Fi 6 -, l’AORUS 5 a une génération d’avance sur la concurrence en matière de capacités Wi-Fi.

Pourquoi payer plus pour moins?

(Crédit d’image: Aorus)

Maximisez votre potentiel

Que vous jouiez ou non, les AORUS 5 et 7 sont un plaisir à taper grâce à leurs claviers de taille normale, qui intègrent à la fois des touches numériques et des touches fléchées. Ces claviers sont également rétro-éclairés, chaque zone pouvant reproduire 16,7 millions de couleurs différentes. Les grands trackpads prennent en charge Windows Precision, ce qui signifie qu’en plus d’une réactivité accrue, les gestes peuvent être facilement utilisés pour améliorer les flux de travail.

Être fabriqué par Gigabyte offre également des avantages supplémentaires. D’une part, vous avez l’assurance de la grande qualité de fabrication de Gigabyte, qui est accompagnée d’une garantie de 2 ans. De l’autre, vous pouvez vous sentir heureux de faire partie de l’initiative Plant-for-the-Planet des Nations Unies, qui verra Gigabyte planter un arbre pour chaque ordinateur portable acheté et enregistré – contribuant ainsi à compenser les émissions de carbone.

Vous aurez du mal à trouver des ordinateurs portables de jeu plus complets sur le marché. L’AORUS 5 et l’AORUS 7 s’adressent à tout ce qui est important pour les joueurs – et ne proposent pas d’extras inutiles qui ne font que gonfler le prix. En fait, la seule source potentielle d’inquiétude autour de cette paire de gagnants sera de décider laquelle vous convient le mieux: le mauvais garçon au grand écran qui est l’AORUS 7 de 17 pouces ou l’AORUS 5 de 15,6 pouces pour les jeux sur PC partout. Mais bon, les joueurs aiment un bon défi, non?

Pour plus d’informations sur ces ordinateurs portables de jeu incroyablement abordables, suivez simplement ces liens:

Où acheter

L’AORUS 5 et l’AORUS 7 sont disponibles auprès des détaillants australiens suivants: