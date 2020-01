Achèteriez-vous cet iPhone 11 Pro en titane qui ressemble à un Cybertruck Tesla? – .

Les gadgets du fabricant russe de produits de luxe Caviar m’ont toujours rappelé les modes de couture que vous voyez sur la piste. Le genre que les gens aiment, qui se retrouvent sur les couvertures de magazines et dans les articles de mode, mais qu’une personne normale ne porterait jamais, non? En raison du prix, du design trop élaboré, peu importe.

Prenez le récent iPhone 11 incrusté d’or et de diamants de Caviar que personne ne pouvait espérer se permettre. Dans le même esprit, les ingénieurs de Caviar ont décidé de se tourner vers l’inspiration pour leur prochain iPhone over-the-top vers une source inattendue. Plus précisément, à Tesla et à son Cybertruck polarisant et prenant des risques. Le résultat est un iPhone 11 Pro avec un corps en titane qui emprunte des repères de conception au Cybertruck pour la «géométrie des lignes, la simplicité des formes et la polyvalence des matériaux» du téléphone.

Dire que c’est un téléphone super-luxe et exclusif est un euphémisme massif. Caviar a produit une gamme de téléphones en édition limitée qui ne comprend que 99 unités, et bien que la société ne se soucie pas de proposer un prix pour cela, il est probablement sûr de continuer et de supposer qu’aucun de nous ne peut se le permettre. Cela vient d’une entreprise dont les créations dans ce sens peuvent coûter jusqu’à 100000 $ (cliquez ici, à la demande de l’entreprise, si vous voulez vraiment vous embêter et demander combien cette chose vous coûtera).

Source de l’image: Caviar

D’après la description du téléphone par Caviar:

«Le corps en titane du smartphone est protégé tout autour de tout impact mécanique extérieur: la coque arrière, les côtés et même l’écran sont cachés sous des plaques métalliques. À cela, la protection totale du corps ne viole pas, mais améliore même les fonctionnalités du smartphone: maintenant, si vous souhaitez utiliser vos applications préférées avec confort ou passer des appels vidéo, la protection d’écran en titane pliable est transformée en un support confortable. “

Il est certainement audacieux d’utiliser l’esthétique imposante du Cybertruck en vrac et quasi-Blade Runner comme source d’inspiration pour un smartphone. À un moment donné dans la bande-annonce de Caviar produite pour le combiné, que vous pouvez regarder ci-dessus, les mots «Pensée technique progressive» sont fièrement affichés sur l’écran. Et alors qu’il tire à sa fin, ces mots remplissent l’écran – Cyberphone: l’avenir est entre vos mains.

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

.