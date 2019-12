Achetez un Fitbit Versa Lite pas cher avec Google Nest Mini gratuit dans les soldes d'avant Noël

Argos sait comment faire une grande vente avant Noël. Non seulement le détaillant propose son prix le moins cher sur le Fitbit Versa Lite, Argos a également décidé d'ajouter un Google Nest Mini gratuit. Cela signifie que vous pouvez acheter le Fitbit Versa Lite pour seulement 99,99 £ (il coûtait initialement 149,99 £) et vous obtiendrez également une enceinte intelligente Google Nest Mini, d'une valeur de 34 £.

Cette offre prend fin le 24 décembre ou pour toute la durée de stock. Vous devrez donc agir rapidement si vous souhaitez remplir votre stock. Heureusement, Argos propose toujours une livraison le jour même, ce qui est une excellente nouvelle si vous êtes à la recherche d'un cadeau de dernière minute.

La Fitbit Versa Lite est la version la moins chère de la plus avancée Fitbit Versa 2 montre intelligente. Vous perdrez la prise en charge de la lecture de la musique et de Fitbit Pay, mais le Lite fait toujours ce que les appareils Fitbit font de mieux: le suivi de la condition physique et du sommeil. Avec une excellente autonomie de quatre jours et un boîtier résistant à l'eau léger, c'est un excellent tracker de fitness à une fraction du prix du Galaxy Watch, la meilleure smartwatch en ce moment.

N'oublions pas non plus le cadeau gratuit ici. le Google Nest Mini est un excellent ajout à toute maison si vous n'avez jamais acheté d'enceinte intelligente auparavant. Le Nest Mini bénéficie de la prise en charge complète de Google Assistant, de superbes micros et d'un haut-parleur correct de 1,65 pouces. En tant qu'offre autonome, c'est un bon cadeau de vacances en soi. Vous pouvez même le mettre dans votre cuisine ce Noël pour pouvoir faire exploser du Wham tout en farcissant la dinde.

La meilleure offre Fitbit Versa Lite d'avant Noël

Fitbit Versa Lite avec Google Nest Mini gratuit | £ 149,99 99,99 £ chez Argos

Économisez 50 £ et obtenez une enceinte intelligente gratuite avec cette offre de grande valeur d'Argos. Petit mais parfaitement formé, le Versa Lite vous offre une excellente forme physique et un suivi du sommeil à un prix avantageux, tandis que le Google Nest Mini est un excellent ajout à n'importe quelle maison. Voir l'offre

Plus d'offres avant Noël sur d'autres Fitbits

Comme la Versa Lite, mais pensez-vous pouvoir étirer votre budget? Nous avons également rassemblé quelques bonnes offres alternatives Fitbit pour votre considération.

Fitbit Versa | £ 199,99 127,99 £ chez Amazon

La Versa d'origine est toujours là, et elle est maintenant à un prix attractif aussi. Il propose toutes les applications Fitness dont vous avez besoin, mais aussi la lecture de musique et Fitbit Pay. Amazon offre actuellement une remise de 70 £ sur ses premières ventes le lendemain de Noël, donc cela vaut vraiment la peine d'être considéré.

Fitbit Versa 2 | £ 199,99 £ 167,38 sur Amazon

Si vous cherchez à vous éclater un peu plus, la dernière Fitbit Versa 2 est également en vente sur Amazon. Avec cet appareil mis à jour, vous bénéficiez d'une prise en charge intégrée d'Alexa, de la lecture de musique, de l'intégration de la voix et du texte ainsi que des nouveaux exercices guidés à l'écran.

Pas ce que vous cherchez? Pourquoi ne pas consulter notre tour d'horizon des meilleures ventes Fitbit bon marché, où vous trouverez des offres sur la gamme complète de trackers de fitness; ou parcourez les meilleures montres intelligentes dans notre guide.