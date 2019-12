Achetez un nouveau téléviseur Android 4K Sony X950G ou X900F à partir de 798 $ (100 $ de rabais) sur Amazon et Best Buy

Si vous n'avez pas sauté sur les ventes de téléviseurs Sony que nous avons couvertes en octobre, votre patience a porté ses fruits. Dans une dernière poussée jusqu'à Noël, les téléviseurs Android X950G et X900F de Sony ont officiellement atteint certains des prix les plus bas que nous ayons vus sur ces modèles. Vous pouvez acheter votre propre X950G ou X900F sur Amazon ou Best Buy dès maintenant pour aussi peu que 798 $ (201,99 $ de rabais).

Les Sony X950G et X900F sont tous deux des téléviseurs Android, ce qui signifie qu'ils peuvent télécharger toutes vos applications préférées via le Google Play Store, accéder à Google Assistant pour le contrôle vocal et accéder aux services de streaming les plus en vogue, comme Netflix, Disney +, Hulu, etc. Ils disposent de magnifiques écrans 4K HDR, de la prise en charge de Google Home et d'Alexa, et de nombreuses sorties pour connecter des périphériques tels que des haut-parleurs, des consoles de jeux et tout ce que vous pouvez connecter via HDMI ou USB.

Pour profiter de ces offres, rendez-vous sur Amazon ou Best Buy sur l'un des liens ci-dessous, et placez les articles que vous souhaitez dans votre panier pour le paiement. Les prix suivants sont basés sur des remises supplémentaires que ces téléviseurs ont reçues après avoir plané autour de leurs valeurs de vente précédentes au cours des derniers mois. Gardez à l'esprit que seuls certains de ces modèles arriveront avant le jour de Noël, donc si vous vous attendez à en acheter un en cadeau, vos choix seront limités.

Sony X950G:

Sony X900F: