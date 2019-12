Action Launcher v45 ajoute la prise en charge de la navigation gestuelle Android 10, les améliorations ActionDash, etc.

La version initiale d'Android 10 ne fonctionnait pas bien avec les lanceurs tiers – pour utiliser les nouveaux gestes de navigation, vous avez été obligé de vous en tenir au Pixel Launcher de Google. La fonctionnalité de décembre (qui malheureusement n'est toujours pas arrivée sur tous les téléphones Pixel) a changé cela et a finalement ajouté la prise en charge de la navigation gestuelle pour les solutions tierces. Action Launcher est l'un des premiers à en profiter avec une nouvelle version qui apporte également des améliorations à l'approche de l'application sur le bien-être numérique et son moteur de personnalisation de l'interface utilisateur Quicktheme.

Une fois que vous avez mis à jour la version 45 de l'application et le correctif de sécurité de décembre, vous devriez pouvoir activer la navigation gestuelle dans les paramètres de votre système. Cependant, la coopération entre le lanceur et les gestes semble encore rudimentaire. Vous ne pouvez pas faire glisser votre doigt vers la droite sur l'écran d'accueil pour accéder à votre application la plus récente comme vous le pouvez à partir du Lanceur de pixels; au lieu de cela, vous devrez balayer vers le haut, puis appuyez sur l'application souhaitée. Les transitions entre l'écran Récents et le lanceur sont également difficiles à cause des animations disjointes.

La gauche: Présentation multitâche sur Action Launcher. Droite: Présentation du multitâche sur Pixel Launcher.

De plus, la présentation multitâche elle-même a été modifiée: la barre de recherche Google et les suggestions d'applications ont disparu, et vous ne pouvez pas balayer vers le haut pour afficher l'écran d'accueil. Il semble que Google veuille vous pousser doucement à utiliser le Pixel Launcher qui ne présente aucun de ces problèmes, à condition que ce ne soit pas un problème introduit par Action Launcher spécifiquement.

Action Launcher v45 NOUVEAU: compatibilité de navigation gestuelle Android 10.

NOUVEAU: widget ActionDash, vous permettant d'afficher des statistiques actualisées sur l'utilisation de votre appareil.

NOUVEAU: possibilité de suspendre les applications de la journée avec ActionDash. Appuyez simplement longuement sur l'icône d'une application et sélectionnez "Pause".

NOUVEAU: Quicktheme prend en charge les fonds d'écran animés (nécessite Android 7.1 ou version ultérieure).

NOUVEAU: prise en charge du moteur de recherche Startpage.

NOUVEAU: Ajoutez le badge de support Action Launcher 2020 🙌. Les bonus de cette année incluent 5 superbes fonds d'écran.

NOUVEAU: Prise en charge d'applications multi-utilisateurs / dupliquées dédiées.

CORRECTIF: bug où les couleurs Quicktheme cessaient de fonctionner après un certain temps lors de l'utilisation de Muzei.

CORRECTIF: Correction de l'icône de notification ActionDash s'affichant sur la barre rapide.

La nouvelle version d'Action Launcher améliore également ActionDash, la version du lanceur de Digital Wellbeing. Un widget amélioré met à jour vos statistiques d'utilisation jusqu'à la seconde, et vous pouvez appuyer longuement sur les applications pour les suspendre pour le reste de la journée directement depuis votre écran d'accueil. Vous devez utiliser ActionDash 6.0 pour profiter de ces deux fonctionnalités.

Le lanceur d'action fonctionne désormais mieux avec les applications dupliquées (pensez aux personnalisations Android Enterprise ou OEM), vous permettant de configurer les raccourcis et les déclencheurs de gestes indépendamment pour chaque installation. Enfin, l'outil d'extraction automatique des couleurs de papier peint Quicktheme prend enfin en charge les fonds d'écran en direct.

Vous pouvez télécharger la dernière version d'Action Launcher depuis le Play Store ou depuis APK Mirror. Espérons que les futures versions amélioreront et étendront la prise en charge de la navigation gestuelle.