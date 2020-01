actions à -7% malgré les bonnes performances du trimestre

Le réseau social Facebook a récemment perdu des points de pourcentage des actions, par la suite, la société a publié les chiffres du quatrième trimestre. Plus précisément, le stock est tombé à -7% dans les négociations.

Cela malgré le fait que le rapport trimestriel du géant de Menlo Park se soit bien passé, cela a inquiété les investisseurs face à l’augmentation exponentielle des coûts enregistrée en 2019. Découvrons ensemble tous les détails.

Facebook: les actions s’effondrent malgré le bon trimestre

Le géant mené par Mark Zuckerberg a terminé la journée très positivement avec un + 2,5%, mais immédiatement après la publication du trimestriel, le titre s’est effondré, enregistrant des pertes autour de -6,5%. Plus précisément, la société a enregistré de meilleurs résultats que les prévisions des analystes de Refinitiv et FactSet et a également déclaré avoir plus de 2,89 milliards d’utilisateurs mensuels sur ses applications.

Je vous rappelle que les applications dont il parle, en plus de celle de la plateforme elle-même, sont WhatsApp, Instagram et Messenger. Ce dernier a en effet enregistré une croissance par rapport à 2,8 milliards au trimestre précédent avec une croissance du chiffre d’affaires de 24,7% en rythme annuel. La raison de l’effondrement des actions de la plateforme ne se trouve pas dans les données indiquées ci-dessus, mais dans le croissance des dépenses sur une base annuelle. Les dépenses ont augmenté de 51% par rapport à 2018. En 2019, les frais et charges ont atteint le chiffre de 46,71 milliards de dollars.

Cette croissance a entraîné une réduire la marge opérationnelle de l’entreprise de 45% en 2018 et de 34% en 2019. La société a également connu des difficultés au cours de l’année, en raison de scandales de confidentialité des utilisateurs. Voici le déclaration dans le communiqué de presse: «Nous avons connu un bon trimestre et une fin d’année solide, tandis que notre communauté et notre entreprise continuent de croître. Nous restons concentrés sur la création de services qui aident les gens à rester connectés avec ceux qui leur sont chers. “