Actions pour activer facilement Windows 10

Actuellement, un grand nombre d’ordinateurs portables, ainsi que des ordinateurs de bureau, apportent avec eux le système d’exploitation Windows 10 précédemment installé. Il est généralement activé et prêt à fonctionner après une configuration rapide. Mais parfois, ce n’est pas le cas, c’est pourquoi nous vous apprendrons comment activer Windows 10.

Soit dit en passant, consultez cet article où vous pouvez apprendre à créer un compte local dans Windows 10. De cette façon, vous pouvez avoir tout ce dont vous avez besoin en termes de sécurité et de confidentialité sur votre ordinateur.

Maintenant, bien qu’il existe de nombreuses raisons pour lesquelles vous devez activer Windows 10. Un exemple de ceci est le cas de la construction de votre propre ordinateur avec un processeur et une carte graphique, idéal pour les jeux. En outre, dans les cas où vous souhaitez mettre à jour votre ordinateur afin qu’il fonctionne avec le meilleur SSD pour des vitesses plus rapides. La chose la plus pratique est une installation propre de Windows 10 sur votre ordinateur et vous voudrez l’activer.

La façon d’activer Windows 10 sur votre ordinateur peut varier, au cas où il serait activé via une clé de produit, vous aurez sûrement besoin de cette clé pour la réactiver. Maintenant, si vous avez une licence Microsoft, vous pouvez facilement l’activer sur votre ordinateur, même si une modification a été apportée au matériel.

Nous vous donnerons donc plusieurs options pour activer Windows 10 avec les clés de produit et les licences numériques liées, ainsi qu’indépendamment

Activer Windows 10 avec une clé de produit

Si vous avez construit un nouvel ordinateur ou si vous réactivez un ordinateur sur lequel Windows 10 était précédemment activé, c’est la première façon d’utiliser une clé de produit pour activer Windows 10.

Principalement, vous devez entrer votre clé de produit lors de l’installation de Windows 10. Elle doit être incluse dans la boîte de votre produit ou dans la documentation fournie dans votre achat numérique. Si vous êtes proactif, vous pouvez facilement activer Windows 10 pendant que vous l’installez. Dans ce processus d’installation d’assurance, il vous demandera de saisir votre clé de produit à 25 caractères.

Si vous le saisissez à ce moment-là, vous pouvez l’activer vous-même dès que vous installez votre ordinateur et que vous avez terminé l’installation. Si vous n’avez pas votre clé de produit prête pendant le processus d’installation, vous pouvez toujours continuer et l’activer plus tard.

Étapes d’activation

Vous devez appuyer sur la touche Windows, puis allez dans Paramètres, appuyez sur Mise à jour et sécurité puis sur Activation. Ensuite, vous devez rechercher et appuyer sur l’option Modifier la clé de produit. Écrivez votre clé de produit dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur Suivant, puis sur Activer. Pour ce faire, vous devez être connecté à Internet.

Vous pouvez suivre ces étapes simples pour activer votre licence Windows 10 même si vous avez déjà une licence active sur votre système. Cela peut être fait si vous souhaitez modifier les éditions de Windows 10. Si vous n’avez pas de clé de produit, vous pouvez y accéder directement à partir du Windows Store pour l’acquérir.

Activer Windows 10 avec une licence numérique

Ce système d’exploitation a facilité la réactivation de Windows 10 grâce aux liaisons de licence avec les comptes Microsoft. Si vous avez déjà un ordinateur activé par Windows 10 et que vous souhaitez pouvoir utiliser le processus à l’avenir, vous pouvez vérifier les étapes de Microsoft pour associer votre propre compte.

Vous pouvez confirmer ce lien avant d’apporter des modifications à votre système ou simplement réinstaller Windows 10. Vous devez aller dans Paramètres, puis Mise à jour et sécurité. Dans la section “Activation”, vous devez rechercher l’option “Windows est activé avec une licence numérique liée à votre compte Microsoft”. C’est dans la section Activation de la fenêtre.

Vous devez garder à l’esprit que vous pouvez utiliser cette méthode pour activer la même édition de Windows 10 avec les comptes que vous aviez précédemment liés. En plus d’avoir une connexion Internet active.

Étapes pour ajouter un compte Microsoft à Windows 10

En principe, lors de l’installation de Windows 10, vous devez sélectionner l’option “Je n’ai pas de clé de produit”, lorsque l’activation est demandée. Ensuite, vous devez configurer et vous connecter à Windows 10 à l’aide de votre compte Microsoft que vous avez lié à votre licence numérique pour votre système d’exploitation.

Windows pourra vous le dire à ce moment-là, afin que vous puissiez vérifier si Windows a été activé en utilisant votre licence numérique liée à l’étape suivante. Si vous avez apporté des modifications importantes au matériel, vous devrez peut-être suivre quelques étapes supplémentaires.

Pendant que Windows est en cours d’exécution, vous devez appuyer sur la touche Windows, puis vous devez aller dans Paramètres, appuyez sur l’option Mise à jour et sécurité et enfin sur Activation. Si Windows n’est pas activé, vous devez rechercher et appuyer sur Dépannage.

Dans cette fenêtre, vous devez sélectionner “Activer Windows” puis choisir l’option Activer. Vous pouvez également cliquer sur «J’ai récemment changé le matériel de cet appareil» si vous avez changé les composants de votre ordinateur. Vous devez suivre l’invite de connexion en utilisant les détails du compte Microsoft lié à votre licence numérique.

Vous devez trouver la liste des appareils sur votre ordinateur en cours d’utilisation et cocher la case à côté de l’option: “C’est l’appareil que j’utilise maintenant” et appuyer sur Activer. Votre licence numérique doit démarrer et activer votre copie de Windows 10. Si elle ne parvient toujours pas à s’activer, vous pouvez trouver plus de détails dans le dépannage d’activation.

