Actualités MIUI 12, la prochaine interface de ces téléphones Xiaomi

En plus d’une version encore modeste mais améliorée du Mi 10 Lite, le Mi 10 Youth Edition, Xiaomi a présenté aujourd’hui la prochaine génération de son interface graphique, MIUI 12. Le logiciel, qui personnalisera visuellement et interactivement les prochains appareils de la marque, reçoit également, Date de mise à jour à toute une batterie de terminaux, présents et passés.

Parmi cette grande version, nous trouvons un grand nombre d’améliorations, qui se présentent sur plusieurs fronts, allant d’un mode sombre renouvelé à un accent supplémentaire sur la confidentialité et la sécurité d’utilisateurs.

MIUI 12, ce qui a changé

Xiaomi limite à sa ligne Mi A – actuellement détenue par le Mi A3 – les terminaux sous sa propre couche de personnalisation. Par conséquent, tous les autres ont cette nouvelle interface et pourront voir avant ou après – s’ils ont de la chance – les nouvelles fonctionnalités suivantes:

Mode sombre 2.0. Le mode sombre est l’un des grands fronts visuels, en particulier sur les appareils dotés d’un écran OLED, même du point de vue de l’efficacité énergétique. C’est quelque chose que Google lui-même a reconnu. Xiaomi l’avait déjà, mais il est maintenant mis à jour pour prendre en charge les applications tierces – qui seront adaptées à l’ajustement du système. En outre, l’apparence a été repensée, pour adapter des fonctionnalités telles que le contraste du texte et est même capable d’adapter des applications qui ne disposent pas de ce mode.

Confidentialité contrôlée. MIUI 12 intègre un nouveau système de masquage qui nous permettra d’atténuer le traçage que de nombreuses applications effectuent sur nous, avec la mise en place d’identifiants interchangeables qui permettent de modifier l’identité à leurs yeux.

Un aperçu de la caméra, du microphone et de la position. À partir de MIUI 12, nous saurons expressément quand les trois grands services qui compromettent le plus notre vie privée et notre sécurité sont utilisés lors de l’utilisation d’appareils connectés: la caméra, le microphone et l’emplacement. Et il le fera de manière suffisamment visible et colorée, dans un coin du terminal.

Nouveaux paramètres rapides. Près de un design beaucoup plus plat qui s’étend sur tout l’appareil, dans MIUI 12 vient un panneau de contrôle renouvelé dans les paramètres rapides de l’appareil, qui présentera désormais de petites animations lorsque nous activons ou désactivons une fonctionnalité.

Fonds d’écran immersifs. Un développement apparemment mineur, mais qui est frappant, est l’inclusion de nouveaux fonds d’écran qui zooment lorsque l’appareil est déverrouillé. Le résultat vraiment frappant peut être vu dans la vidéo suivante.

Suivi d’activité. Dans MIUI 12, il sera possible de suivre l’activité sans avoir à aller chercher un bracelet d’activité dans le style du Mi Band

Surveillance du sommeil. En plus de surveiller l’activité physique, MIUI 12 intègre une nouvelle application dans son propre système capable de suivre nos performances au repos, en déterminant sa quantité et sa qualité. Cependant, il n’est pas clair où il obtiendra les informations afin que ce système, qui rend compte du temps passé dans la phase REM, par exemple, fonctionne de la manière la plus appropriée.

Plus d’IA dans le système. Xiaomi implémente toute une batterie d’outils pour effectuer plus efficacement les tâches d’intelligence artificielle dans l’ensemble du système. L’une des fonctionnalités spécifiques qui fonctionne sur elle est IA Calling, qui permet aux utilisateurs ayant des problèmes d’accessibilité transcrire l’audio d’un appel.

Nouveau mulltitarea. Bien qu’il était déjà présent au moyen de la navigation gestuelle dans les terminaux précédents, maintenant MIUI 12 modifie à nouveau l’opération multitâche en faisant glisser votre doigt, avec de nouvelles animations qui assurent la continuité entre les différentes positions du système.

Animations mises à jour. Les nouvelles animations montrent un système encore plus fluide, mais ce n’est pas la seule nouveauté qui arrive dans MIUI 12. Maintenant, ces transitions sont implémentées dans un nouveau système multi-fenêtres combinant un mode Picture-in-Picture ou PiP, avec l’utilisation d’applications émergentes sur la principale qui est en cours d’exécution.

Nouvelle application météo. Parmi de nombreuses autres nouvelles fonctionnalités de certaines des applications du système, Xiaomi met l’accent sur la nouvelle application de l’époque, qui reçoit maintenant une refonte complète avec une esthétique renouvelée et aussi, encore une fois, plus d’animations.

Au delà. Xiaomi a dévoilé les fonctionnalités de MIUI 12 aujourd’hui, mais affirme qu’il travaille déjà sur les fonctionnalités de la prochaine version. Par conséquent, il a déjà permis à un forum de s’impliquer dans la proposition des fonctions prises en charge par MIUI 13.

Mon mobile Xiaomi sera-t-il mis à jour vers MIUI 12? Quand?

Xiaomi a également répondu à ces questions, fixant trois étapes dans lesquelles cette grande mise à jour de son système d’exploitation devrait arriver. Le premier a un délai, tandis que les successifs seront produits de manière progressive. Si votre mobile Xiaomi n’apparaît pas dans cette liste, c’est sûrement parce que Xiaomi ne prévoit pas de le mettre à jour.

Troisième phase:

Xiaomi CC9e

Mon 8 SE

My Mix 2

My Max 3

Redmi 6, Redmi 6a, Redmi 6 Pro, Redmi 7, Redmi 7a, Redmi 8 et Redmi 8a

Redmi Note 3, Redmi Note 5 et Redmi Note 8

Mi 6 et Mi 6X

