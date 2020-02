Acumatica monte en puissance après un accord de private equity, en utilisant l’argent du nouveau propriétaire pour une acquisition de son propre chef – .

Le PDG d’Acumatica Jon Roskill sur scène lors du Sommet d’Acumatica à Las Vegas. (Photo Acumatica)

La société de technologie commerciale Acumatica profite d’une infusion de liquidités de son nouveau propriétaire majoritaire pour faire sa propre acquisition, dans le cadre d’un effort plus important pour devancer des concurrents tels que Microsoft, SAP et Oracle sur le marché de la planification des ressources d’entreprise basée sur le cloud Logiciel.

La société basée à Bellevue, dans le Washington, qui a été acquise l’année dernière par le fonds de capital-investissement EQT Partners, a acquis son partenaire de longue date JAAS Systems, une société de logiciels de fabrication basée à Columbus, Ohio, où Acumatica est également présente. Acumatica a déjà vendu le logiciel JAAS dans le cadre de son édition de fabrication Acumatica, mais elle prévoit de tirer parti de l’acquisition de JAAS car elle double sa technologie pour le secteur manufacturier.

Acumatica prévoit de doubler le nombre de personnes travaillant sur l’édition de fabrication cette année et de «vraiment la faire évoluer» afin de se distancier de concurrents tels qu’Oracle NetSuite et Microsoft Dynamics dans le secteur de la fabrication, a déclaré Jon Roskill, PDG d’Acumatica. , dans une interview.

“Les choses allaient bien comme elles étaient, mais nous voulons aller encore plus vite”, a déclaré Roskill. «Nous voulons aller plus loin dans ces domaines où nous sommes vraiment en tête.»

L’acquisition de JAAS Systems a été conclue la semaine dernière, peu de temps après avoir été annoncée sur la scène du sommet Acumatica de Las Vegas, qui a réuni 2500 personnes au Chelsea Theatre de l’hôtel Cosmopolitan. Les conditions financières spécifiques de l’accord n’ont pas été divulguées. Roskill a qualifié le prix d’achat de moins de 50 millions de dollars et a déclaré qu’il avait été payé en espèces chez EQT Partners. La société de capital-investissement, devenue publique en Suède l’année dernière, gère environ 45 milliards de dollars.

John Schlemmer, directeur des opérations de JAAS Systems, sur scène avec Roskill lors du sommet d’Acumatica. (Photo Acumatica)

John Schlemmer, le chef de l’exploitation de JAAS, a déclaré aux participants au Sommet Acumatica que la combinaison donnera à l’équipe JAAS des ressources supplémentaires en matière de support, de développement et d’ingénierie pour «accélérer cela beaucoup, beaucoup plus rapidement que nous l’avons fait par le passé».

JAAS compte 25 employés, qui rejoignent tous Acumatica dans le cadre de l’acquisition, poussant l’entreprise à environ 350 employés au total, a déclaré Roskill. Cela représente environ 265 employés lorsque l’acquisition par EQT a été annoncée l’année dernière.

Dans une annonce distincte lors de l’événement, eWorkplace Manufacturing, un partenaire SAP de longue date, a déclaré qu’il construisait une version de son logiciel de fabrication de processus BatchMaster pour la plate-forme d’Acumatica, que Roskill a également décrite comme une «grande victoire» pour Acumatica.

Acumatica a fait une série d’annonces supplémentaires lors de l’événement la semaine dernière, y compris une alliance avec le géant de la comptabilité et du conseil BDO, et un partenariat élargi avec une autre société basée à Bellevue, Smartsheet, à travers lequel les entreprises prévoient d’unifier leur comptabilité de projet et leur gestion de projet. les technologies.

EQT, qui détient une participation de 82% dans Acumatica, injecte du capital supplémentaire dans l’entreprise au-delà de l’acquisition de JAAS, a déclaré Roskill. Cela permet à Acumatica de faire des embauches supplémentaires et de presque tripler le montant de ses dépenses en génération de leads et de demande pour courtiser de nouveaux clients grâce à des initiatives de marketing et autres.

La société de capital-investissement détient également le fournisseur suédois de logiciels d’entreprise Industrial and Financial Systems AB, et l’acquisition d’Acumatica a été conçue en partie pour aligner les deux sociétés sur le long terme.

Acumatica a été fondée en 2008 par John Howell, Mike Chtchelkonogov et Serguei Beloussov, qui ont également fondé des sociétés telles que Parallels et Acronis. Roskill, qui dirigeait auparavant l’organisation partenaire mondiale de Microsoft, a rejoint Acumatica en tant que PDG en 2014.