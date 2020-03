Adam Driver a surpris le fils de Ben Affleck avec des cadeaux d’anniversaire Star Wars

Adam Driver a sauvé de façon inattendue la journée de l’anniversaire du fils de Ben Affleck en plongeant avec des choses vraiment impressionnantes Guerres des étoiles cadeaux. Affleck et Driver devraient apparaître ensemble dans le prochain thriller historique de Ridley Scott, The Last Duel. Mais pour le moment, Affleck fait la promotion de son prochain film dramatique sportif The Way Back, réalisé par Gavin O’Connor. Avant la sortie du 6 mars de The Way Back, Affleck a longuement parlé de sa carrière et de sa vie personnelle. The Way Back marque le premier film d’Affleck depuis Justice League en 2017 et son voyage en cure de désintoxication en 2018 pour sa dépendance à l’alcool.

Alors que les difficultés d’Affleck avec la dépendance à l’alcool faisaient partie des raisons pour lesquelles il a quitté le prochain film de Batman de Warner Bros, sa nouvelle sobriété a ouvert un certain nombre de nouvelles portes à la star. Après avoir apporté son soutien à Robert Pattinson, qui a été sélectionné pour devenir le super-héros emblématique de The Batman, Affleck a fermé toute possibilité qu’il reprenne le rôle de Batman après son passage de trois films qui comprenait Batman v Superman: l’aube de la justice, Suicide Squad et Justice League. Maintenant, dans une nouvelle interview, Affleck se souvient d’un cas récent dans lequel quelqu’un d’autre l’a aidé à devenir un super-héros aux yeux de son fils.

Dans une apparition sur Jimmy Kimmel Live !, Affleck a parlé de l’anniversaire de son fils Sam fin février. Pendant le tournage de The Last Duel, Affleck a demandé à Driver d’enregistrer une vidéo pour le jeune fan de Kylo Ren. Au lieu de cela, Driver a fait un effort supplémentaire en contactant l’assistant d’Affleck pour connaître son adresse et a envoyé à Sam des cadeaux surprise sur le thème de Star Wars pour le grand jour. Entre autres cadeaux, Driver a envoyé une carte signée et une photo de Kylo Ren qui ont été données à Sam en plus de la vidéo Driver réalisée avec Affleck.

En parlant à Kimmel, Affleck a expliqué: “Adam a fait de moi un héros pour mon enfant et je ne l’oublierai jamais.” Il a dit que cette décision lui avait appris “une très bonne leçon à faire ces petits gestes de gentillesse, parce que vous n’en avez aucune idée”. Bien que l’acteur de The Way Back soit déjà un héros aux yeux de nombreux fans, en particulier ceux qui sont tristes d’apprendre qu’Affleck ne reviendra pas en tant que Batman, cela signifie sûrement plus à un niveau personnel pour pouvoir être vu comme tel dans le les yeux de son fils. Des histoires comme celles-ci sont toujours amusantes à entendre et à en apprendre un peu plus sur ce que sont les célébrités comme Affleck et Driver dans leur vie de tous les jours.

Pour aller de l’avant, bien qu’il ait quitté son rôle de Bruce Wayne, Affleck a un certain nombre de nouveaux films dont la sortie est prévue en 2020, y compris The Way Back ainsi que The Last Duel avec son vieil ami Matt Damon et son nouveau héros, Guerres des étoiles‘ Chauffeur.

