Adam Sandler prolonge son contrat avec Netflix pour faire quatre autres films

L’acteur-comédien Adam Sandler et sa société de production, Happy Madison Productions, feront quatre autres films Netflix dans le cadre d’un accord prolongé avec le géant du streaming, a annoncé vendredi la société.

Selon Netflix, les abonnés ont regardé deux milliards d’heures de Sandler, qui s’est associé à la plate-forme de streaming en 2014. L’accord de production a été prolongé en 2017 et, dans ce délai, il a réalisé six films pour Netflix. Ceux-ci incluent The Ridiculous 6, The Do-Over, Sandy Wexler, The Week Of, Murder Mystery et 100% Fresh. Les deux derniers ont été particulièrement réussis pour les deux parties, avec Murder Mystery en tête des versions les plus populaires de Netflix en 2019 et 100% Fresh marquant Sandler une nomination aux Emmy Awards.

Vous aurez regardé 2 milliards – oui * milliards * – d’heures de Sandler sur Netflix. Maintenant, le Sandman fait quatre autres films sur Netflix.

– Netflix Film (@NetflixFilm) 31 janvier 2020

“Que vous le connaissiez sous le nom de Sandman, le Water Boy, Billy Madison, Happy Gilmore, Nick Spitz ou simplement Adam, une chose est claire: nos membres n’en ont jamais assez”, a déclaré Ted Sarandos, responsable du contenu de Netflix. “Ils aiment ses histoires et son humour, comme nous l’avons vu avec” Murder Mystery “. Je ne pouvais donc pas être plus excité d’étendre notre partenariat avec Adam et l’équipe Happy Madison et de faire rire davantage à travers le monde. “

Netflix n’a fourni aucun détail sur ces quatre films Sandler à venir, y compris les dates de sortie. Cependant, des rapports circulent selon lesquels Sandler va écrire, produire et prêter sa voix à une fonctionnalité animée pour Netflix. Le prochain projet Netflix de Sandler est la comédie familiale Hubie Halloween, qui co-met en vedette Julie Bowen, Kenan Thompson, Kevin James, Maya Rudolph, Rob Schneider, Steve Buscemi, et plus encore. Il devrait arriver sur Netflix plus tard cette année et présente Sandler en tant que producteur du film et auteur du scénario.

Le dernier grand film cinématographique d’Adam Sandler, le thriller policier Uncut Gems, a reçu des éloges quasi universels et de nombreuses distinctions, notamment des prix du meilleur acteur et du meilleur scénario original du National Board of Review. Nous avons décerné au film un 8/10 dans notre critique Uncut Gems, en disant: “Uncut Gems fera battre votre cœur de 0 à 80 en quelques secondes, et il sera difficile d’oublier une telle réalisation.” Malgré l’excellente performance de Sandler dans le film, il n’a pas été nominé pour un Oscar, alors préparez-vous pour un film volontairement horrible de l’acteur-comédien dans un proche avenir.