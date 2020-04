Adapter votre stratégie cloud-first à la nouvelle norme

Il y a tout juste trois mois, en matière de télétravail, les entreprises en étaient toutes à différentes étapes de leur adoption – des capacités totalement virtuelles aux options de travail à domicile très limitées voire inexistantes.

Avance rapide jusqu’à aujourd’hui et les organisations effectuent une transition frénétique de toutes leurs équipes vers le travail à distance; ceux qui avaient déjà une stratégie de travail à distance en place ont pu s’adapter à un monde CV19 plus rapidement et avec un minimum de perturbations pour leurs équipes et leurs clients. Il s’agit de travailler rapidement pour garantir que des équipes entières ont un appareil pour le travail à domicile et que les ordinateurs portables sont configurés avec le bon logiciel, la sécurité et les autorisations, les structures VPN sont activées et suffisamment robustes pour gérer plusieurs utilisateurs à tout moment. L’infrastructure, les sauvegardes, les mises à niveau et la sécurité des données devaient soudainement être déployées – et rapidement.

Cela signifie que la technologie cloud prend tout son sens comme jamais auparavant. Voici pourquoi il est essentiel pour les résultats commerciaux à mesure que la crise actuelle se déroule.

Permettre la collaboration

Des organisations entières travaillent à distance dans un avenir prévisible. À mesure que la situation évolue et que nous cherchons à revenir à une nouvelle normale, il sera essentiel de veiller à ce que les équipes puissent fonctionner efficacement et soient en voie d’atteindre les objectifs du projet. Les plates-formes cloud telles que Zoom et Teams renforcent la collaboration et contribuent à augmenter la productivité et, avec des organisations mondiales opérant sur plusieurs fuseaux horaires, les plateformes compatibles cloud prennent en charge une connectivité supplémentaire.

Il est essentiel de garder à l’esprit que les outils de collaboration que vos équipes utilisent sont pris en charge et couverts par des contrôles de sécurité. Certaines applications peuvent ne pas convenir à l’environnement de travail distant, par exemple celles qui impliquent des niveaux élevés de données de va-et-vient.

L’hébergement cloud prend en charge une meilleure gestion des flux de travail

Il y a actuellement une courbe d’apprentissage en jeu pour de nombreuses équipes. Cela apporte sa propre couche de pression. Avec la capacité de gestion des flux de travail offerte par les applications cloud, les problèmes tels que le contrôle de version deviennent plus faciles à gérer, en particulier pour les équipes qui ne sont pas nécessairement habituées à travailler à distance sur de plus longues périodes. Cela réduit la marge d’erreur qui, étant donné les niveaux élevés d’anxiété avec lesquels certains membres de l’équipe courent, est simplement une chose de moins à s’inquiéter. De plus, il permet de récupérer les données perdues et ajoute cette tranquillité d’esprit. Les fournisseurs doivent améliorer leur service de sauvegarde, donc si quelque chose ne va pas, vous pouvez rembobiner, restaurer et enquêter en toute sécurité. En plus de garantir que tous les utilisateurs bénéficient des derniers logiciels et correctifs de sécurité, cela allège la charge informatique et signifie qu’il n’y a pas de temps d’arrêt pour votre employé.

Vous souhaiterez peut-être que votre équipe informatique examine également l’accès au «moindre privilège». Pour les grandes organisations, pas tout le monde a besoin d’accéder à tous les composants ou actifs. Gardez les choses simples en limitant les autorisations afin que chacun ait ce dont il a besoin pour faire son travail. Il est toujours plus facile d’accorder des autorisations après la vérification d’un utilisateur que de retirer l’accès après un compromis potentiel.

Sécurité accrue pour votre entreprise et votre équipe

Les déploiements cloud fournissent une plate-forme plus sécurisée pour les données, les fichiers et les projets partagés. Pour votre équipe, cela signifie une meilleure gestion des données et un meilleur accès lorsque vous travaillez sur plusieurs projets.

Le cloud fournit cette solide couche de sécurité pour les données accessibles à distance, car les fournisseurs de cloud intégreront des contrôles de base dans leurs services, et offrent généralement des options de sécurité supplémentaires, ainsi qu’un niveau élevé de support. Les applications et les données basées sur le cloud sont accessibles via un environnement de bureau virtualisé distant qui existe de manière centrale dans l’infrastructure du fournisseur, ce qui signifie qu’aucune donnée n’est partagée avec l’appareil ou l’ordinateur portable de l’employé.

Soyez attentif aux contraintes de communication

Alors que la population mondiale de travailleurs à distance atteint des niveaux sans précédent, les organisations devront réévaluer la conception des réseaux et des applications – les niveaux de demande entraîneront également des points critiques. L’architecture du réseau et du cloud doit être gérée efficacement pour éviter d’avoir un impact sur les performances, en particulier en ces temps surchargés. Une solution consiste à gérer des blocs de temps en ligne pour différentes équipes afin d’alléger les pressions sur l’infrastructure et d’éviter d’augmenter la charge informatique.

Gardez les gens d’abord

Plus que jamais, les leaders technologiques doivent posséder une stratégie axée sur les personnes. Votre propre équipe ressentira la pression ainsi que sa propre anxiété autour du problème plus large. Il est également possible qu’une partie de l’équipe soit malade ou doive s’isoler d’elle-même, c’est pourquoi il est essentiel d’avoir la technologie en place pour établir et maintenir des relations. L’utilisation des outils de visioconférence et de collaboration aidera les équipes à se connecter à un niveau humain, en leur donnant la connexion et l’enregistrement de bien-être nécessaires.

Le cloud est au cœur de toutes les stratégies de travail à distance efficaces, vous aidant à favoriser une main-d’œuvre agile, cohérente et productive en ces temps troublants. En fin de compte, cela améliore également l’expérience des employés et aide à renforcer la collaboration, la confiance et la confiance au sein de l’équipe. La question à considérer est, une fois que nous avons vu ce qui est possible dans cette nouvelle norme, que se passe-t-il à plus long terme?

Lorsque cela passera, nos gens continueront de prospérer grâce au contact en personne – la technologie est à des années de donner une expérience vraiment authentique de cela. Bien que l’avenir de l’espace de travail ait été transformé par Covid-19 et que les stratégies de travail flexibles et à distance des entreprises se soient accélérées, même le cloud ne remplacera pas la connexion humaine.

Ed Butler est PDG d’Amito