Adaptiva nomme son PDG; l’ancien CMO de Tableau rejoint le conseil d’administration de Pantheon; et plus – .

Elissa Fink. (Photo Qumulo)

– L’ancienne PDG de Tableau, Elissa Fink, a rejoint le conseil d’administration de Pantheon, la plate-forme d’exploitation de sites Web basée à San Francisco.

Pendant son mandat chez Tableau, Fink était responsable du site Web de la société de visualisation de données basée à Seattle fonctionnant sur la plate-forme Pantheon.

“Je suis ravi de travailler avec Pantheon pour aider à montrer au monde que les spécialistes du marketing sont à la hauteur de la possession, de l’exploitation, et oui, même de l’expédition de logiciels pour faire leur travail”, a déclaré Fink.

Fink a pris sa retraite après 11 ans chez Tableau, au cours desquels la société est passée d’une start-up à une société publique internationale avec plus de 877 millions de dollars de revenus annuels. Salesforce a acquis Tableau l’année dernière pour 15,7 milliards de dollars.

– Comcast a annoncé que Roy Novosel serait le nouveau vice-président de l’ingénierie de l’État de Washington. Vétéran de 20 ans de Comcast, Novosel sera responsable du réseau, des équipes d’ingénierie et de construction du réseau de Comcast, qui dessert plus de 1,6 million de résidents et d’entreprises.

– Le fondateur et CTO Deepak Kumar prendra la relève en tant que PDG de Kirkland, basé à Washington Adaptiva, un fournisseur de solutions de gestion des terminaux et de sécurité. L’ancien PDG Jim Souders a quitté Adaptiva en décembre.

Citant des «plans d’expansion massifs pour 2020», la société a également annoncé les récents ajouts d’Oracle et du vétéran de Microsoft Doug Kennedy en tant que directeur de la croissance; un autre ancien de Microsoft, David Langston, en tant que directeur des recettes; et directeur du marketing produit Jeff Harrell en tant que vice-président du marketing.

Kim Baker.

– StrataCore, un courtier de services informatiques basé à Seattle, a embauché Kim Baker en tant que vice-présidente des ventes. Baker a dirigé les ventes de télécommunications pour CenturyLink Business, plus récemment en tant que directeur général pour Washington, l’Alaska et la Colombie-Britannique.

– Le conseil technique Avanade a nommé Chris McClean au poste de responsable mondial de l’éthique numérique. La société basée à Seattle est née d’une joint-venture entre Accenture et Microsoft il y a 20 ans.

McClean a auparavant passé 12 ans chez Forrester Research à diriger la recherche et l’analyse de sujets tels que la gestion numérique des risques, les valeurs de l’entreprise et l’éthique.

– General Fusion, basé à Burnaby, en Colombie-Britannique, a nommé Michael Cappello au poste de vice-président principal, développement de prototypes. Il dirigera le déploiement de la «Fusion Demonstration Plant» de la société, une installation prototype pour sa technologie de fusion nucléaire.

La société commerciale d’énergie de fusion a levé un tour de financement en capital de 65 millions de dollars en décembre 2019 et compte le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, comme bailleur de fonds.

Cappello a précédemment été vice-président directeur et ingénieur en chef de TAE Technologies, une entreprise californienne spécialisée dans l’énergie propre et l’énergie de fusion.

– Doug Camplejohn, ancien vice-président de la gestion des produits et des solutions de vente chez LinkedIn, est désormais vice-président exécutif et directeur général de Sales Cloud, le logiciel CRM de Salesforce. CNBC a indiqué que Camplejohn a travaillé sur l’outil Sales Navigator de LinkedIn pendant son mandat et qu’il sera remplacé par Lindsey Edwards.