Adelaide 500 Supercars 2020: diffusez en direct en ligne en Australie

Les V8 Supercars sont toutes ravitaillées et prêtes pour la saison 2020, avec la 24e édition du Championnat qui devrait commencer à Adélaïde ce week-end.

Le Superloop Adelaide 500 est l’un des événements les plus importants du calendrier des courses des Supercars – un événement de quatre jours qui se termine par deux courses de 250 km dans les rues de la ville. L’événement a été intégré au calendrier des courses australiennes en 1999 et, cette année, Scott McLaughlin du DJR Team Penske dans sa Ford Mustang tentera de monter sur le podium pour une deuxième année consécutive.

La saison des Supercars est diffusée dans 137 pays, et en Australie, vous pouvez regarder le drame à grande vitesse (y compris les essais et les qualifications) en direct à la télévision ou en ligne. Alors que Network 10 a les droits de diffusion des Supercars 2020 pour la télévision gratuite, vous ne pouvez regarder que sept des 14 courses. L’Adelaide 500 en fait partie, mais si vous aimez toutes les courses, vous devrez vous procurer un abonnement payant à Foxtel ou Kayo Sports. De plus, avec l’un de ces derniers abonnements, vous bénéficierez également d’un accès exclusif à la séance d’entraînement et à davantage d’options de visualisation.

Comment regarder la saison V8 Supercars 2020 en direct en ligne

Un abonnement Foxtel offre l’une des options de visionnement sportif les plus complètes que vous pouvez obtenir en Australie, mais cela peut être coûteux – non seulement vous aurez besoin de vous procurer le forfait de base, mais vous devrez ensuite virer sur l’option sportive moyennant un supplément ainsi que.

Par exemple, si vous souhaitez obtenir le forfait sport avec un abonnement Foxtel Now, vous paierez 25 AU $ par mois pour le pack de base Essentials, puis ajouter des sports pour 29 AU $ par mois supplémentaires. Cela porte vos dépenses mensuelles totales à 54 $ AU – bien que cela comprenne l’accès à des émissions populaires, y compris des productions HBO, plus 12 chaînes vous montrant plus de 50 sports.

Cependant, si vous voulez simplement diffuser l’Adelaide 500 et toutes les courses suivantes (et que vous n’êtes pas gêné par les émissions de télévision), Kayo Sports est votre meilleure option.

Pour 25 $ AU par mois, Kayo vous permet de diffuser tous les sports que vous pouvez digérer – et vous pouvez même le faire simultanément sur deux écrans. Les nouveaux abonnés disposent même de 14 jours pour tester le service gratuitement et, si vous n’êtes pas satisfait, vous pouvez annuler à tout moment, car il n’y a pas de contrat pour vous enfermer.

Le site Web et les applications riches en fonctionnalités de Kayo incluent plusieurs options de visualisation, comme le nouveau mode RaceView qui offre une vue plongeante sur toutes les courses de Supercar 2020. D’un autre côté, la fonction Race Center offre un aperçu pratique du classement et des statistiques des pilotes.

Si cela vous semble un excellent moyen de profiter de la saison des Supercars V8, vous pouvez vous inscrire pour un essai gratuit de Kayo en cliquant sur l’un des boutons verts ci-dessous:

Forfait de base Kayo Sports | Essai gratuit de 14 jours, puis 25 $ / m

Le plan de base de Kayo vous permet de diffuser des sports sur deux appareils simultanément, sans contrat de verrouillage. Si vous décidez de diffuser sur plus d’appareils à une date ultérieure, vous pouvez passer au package Premium ci-dessous pour 10 $ de plus par mois.

Forfait Kayo Sports Premium | Essai gratuit de 14 jours, puis 35 $ / m

Le pack Premium vous permet de diffuser tous les sports que vous souhaitez sur trois appareils sans contrat de verrouillage. C’est le même contenu que le package de base, avec la même qualité d’image. Inscrivez-vous maintenant.