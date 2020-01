Adidas fabriquera des vêtements et des chaussures en plastique recyclé

Dans le cadre de son initiative de n’utiliser que des matériaux recyclables dans la fabrication de baskets et de vêtements de sport, Adidas annoncé deux nouveaux tissus générés avec du plastique des océans, ainsi que sa stratégie de neutralité climatique en 2050.

La question du plastique et de sa réutilisation n’est pas nouvelle pour le constructeur allemand, qui depuis quelques années a officialisé alliance avec l’organisation Parley for the Oceans transformer la pollution marine en vêtements de sport. Cela a été matérialisé par des maillots, chaussures et équipements officiels de football pour d’autres disciplines en 2019.

Maintenant, Adidas a annoncé deux nouveaux tissus appelés Primeblue et Primegreen, des technologies durables qui contiennent du plastique océanique et où 100% du polyester utilisé est recyclé. Primeblue est défini comme tissu haute performance Il contient Parley Ocean Plastic et est présent dans les chaussures de course Ultraboost 20, ainsi que dans les uniformes de la ligue et les équipes importantes.

Primegreen Il est également très performant et se caractérise par ne contient pas de plastique vierge (nouvellement créé). Selon Adidas, les deux seront essentiels pour que l’entreprise atteigne 50% du volume total de polyester recyclé d’ici la fin de 2020.

Le fabricant embarquera trois catégories de produits durables: recyclé, réutilisable et vert. Dans le premier, entrez le Primegreen et Primeblue nouvellement annoncé, le second provient de produits tels que la boucle Futurecraft, certains chaussons à réutiliser Une fois son cycle de vie terminé. Enfin, le produits verts ou “Bionic” aurait plusieurs vies et éventuellement “retourner à la nature“.

Avec l’annonce, Adidas a également détaillé un plan dans lequel réduira votre empreinte carbone et atteindra la neutralité climatique en 2050. À partir de cette année, plus de 50% du polyester utilisé dans les produits sera recyclé. Plus tard parviendra à des accords avec diverses disciplines et ligues sportives pour faire la transition vers des uniformes durables.

