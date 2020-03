Adidas lance des modèles intelligents qui se synchronisent avec «FIFA»

Après avoir fait ses débuts dans les vestes de Levi Strauss, la prochaine étape de Google Project Jacquard a été donné dans un collaboration avec Adidas Axé sur les fans de la FIFA. La société allemande a fait ses débuts modèles spéciaux avec un capteur qui se synchronise avec le jeu FIFA Mobile, disponible sur iOS et Android.

Connu comme GMR, ces modèles mesurer nos mouvements en jouant au football et permettre les transférer sous forme de données vers FIFA Mobile, où il est possible de “monter de niveau” grâce à des défis hebdomadaires dans lesquels nous débloquons des bonus dans le jeu.

Ceci est possible grâce à un capteur inséré au bas du modèle. Il contient un accéléromètre, un gyroscope et une petite puce capable de fonctionner algorithmes d’intelligence artificielle Pour apprendre nos mouvements. Le GMR mesure le nombre de fois que nous frappons le ballon, la vitesse de tir et d’autres valeurs telles que la distance parcourue ou notre vitesse de course.

Arts électroniques a lancé une série de défis hebdomadaires pour augmenter la moyenne de votre équipe dans Ultimate Team. Dans l’un d’eux, il faut effectuer 40 tirs du point de penalty pour obtenir des points et des pièces qui vous permettra d’acheter des enveloppes dans le jeu. Selon la puissance avec laquelle vous frappez, ce sera la récompense.

Pour synchroniser les données avec le jeu, nous devons d’abord associez le tag Jacquard à l’application Adidas GMR, qui enverra nos informations à FIFA Mobile. Selon le fabricant, le la batterie prend en charge jusqu’à 3 matchs de football avant d’exiger une charge, ce qui peut être fait via un câble micro USB.

Le prix de la Adidas GMR est 35 euros et comprend deux modèles, une étiquette Jacquard qui doit être insérée dans le pied dominant, ainsi qu’un Câble micro USB. L’application est compatible avec les appareils iOS et Android. Les modèles sont compatible avec les chaussures de football de n’importe quel fabricant et ils sont vendus dans les tailles 35 à 47 (Espagne).

Pour le moment Ils ne sont disponibles qu’en Espagne, États-Unis, Australie et certains pays d’Europe et d’Asie. Le Mexique n’apparaît pas sur la liste, bien qu’il soit possible qu’ils soient libérés ultérieurement dans la région.

