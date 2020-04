Adieu 3G: après la polémique autour de la 5G, les lignes seront interrompues

Adieu 3G: après la polémique autour de la 5G, les lignes Tecnoandroid seront interrompues

Sans avoir l’intention de déclencher un débat sur la 5G, nous disons que les événements récents – axés sur la désinformation la plus totale et la plus libre – ont conduit les opérateurs à une position potentielle sur les au revoir à la 3G.

Ces antennes n’ont plus de raison d’exister à la place d’une 4G désormais persistante et de la nécessité de naviguer vers vitesse plus élevée et avec plus de services. Cela est possible avec le réseau actuel et plus encore avec celui qui n’a commencé à se manifester en Italie qu’avec l’approbation d’opérateurs tels que TIM et Vodafone.

De nombreux Italiens choisiront le réseau 5G comme standard de réseau préféré pour la haute vitesse et l’utilisation de Giga illimité. La 4G restera toujours. Dans tout cela, l’espace pour la Réseau 3G n’est plus disponible. Voici ce que vous vous préparez à quitter l’endroit.

3G: tous servis et vénérés par le net mais il est temps de regarder vers l’avenir

À l’avenir, il n’y a pas de place pour réseaux lents. Soyons honnêtes, maintenant, plus personne n’utilise le réseau de troisième génération, sauf dans de mauvaises conditions de réception 4G. En fait, l’ancienne norme ne garantit pas une utilisation ultra large bande du réseau. En termes de couverture, c’est un pas en avant, mais en termes de vitesse et de services, il appartient à une génération complètement différente.

Nous nous tournons vers l’avenir vers une 5G controversée qui continue d’alimenter la controverse en Italie et dans le reste du monde. L’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique et la vitesse hors de l’ordinaire seront de mise dans l’utilisation des réseaux. Les managers ont déjà commencé à proposer leur propre Offres Internet avec Giga Unlimited prêt à décomposer et à unifier les coûts d’une ligne fixe traditionnelle à la vitesse de la 5G.

