Adieu 3G pour TIM, Wind Tre, Vodafone, Iliad et MVNO

Nous évaluons Fermeture 3G. Ce qui n’est certainement pas un choix facile pour TIM, Wind Tre, Vodafone, Iliad et MVNO. Il y a des considérations à faire avant de passer aux faits. Pour le moment, rien n’a été décidé, sauf le sort des connexion lente semble avoir compté les jours. Voici ce qui va se passer pour les utilisateurs connectés à Internet après les évaluations des managers.

3G: réseau fermé après la constatation commune à tous les opérateurs de réseau

la Signal 3G a offert son soutien au cours des dernières années de changements intenses dans le domaine du réseautage. Les progrès évolutifs naturels du réseau nous conduisent massivement vers la 5G. Vous découvrirez les avantages d’une plateforme multiservices dans laquelle vitesse, couverture et sécurité ils deviennent quelque chose d’essentiel.

Alors que des réalités telles que TIM et Vodafone sont prêtes à changer, iliad et Vent 3 sont touchés par certains problèmes encore actifs et tels que la délimitation d’une frontière de sécurité avant l’arrêt du réseau Internet de troisième génération. Lors des derniers tests de vitesse, les deux sociétés n’ont pas brillé, confirmant une couverture inégale du signal sur toute l’arc péninsulaire italien.

Ceux qui choisissent Iliad, en effet, accusent le coup d’une infrastructure 4G Plus qu’ils n’offrent pas couverture maximale du nord au sud du pays. En raison de contraintes bureaucratiques et du calendrier des travaux, beaucoup sont contraints de 3G Iliad.

Avec Wind 3, cependant, un autre type de problème est résolu, brut de la couverture désormais garantie par les nouvelles antennes. Il s’agit surtout de frais de gestion qui appliquent actuellement un supplément pour la composante haute vitesse LTE. En fait, qui veut le 3G gratuit n’a aucun problème à utiliser le tarif mais dépense 1 euro de plus chaque mois pour la 4G. Ce qui, dans une perspective très pessimiste, pourrait signifier augmentation de frais pour le tarifs.

À l’heure actuelle, la situation demeure Réseau 3G encore actif jusqu’à nouvel ordre. Nous ne manquerons pas de fournir de nouvelles mises à jour à ce sujet.