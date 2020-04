Adieu au timbre automobile et à la licence RAI: ​​de mauvaises nouvelles arrivent

Avec l’arrivée du Coronavirus le nouvelles pour le paiement du Timbre de voiture et le Canon RAI nous a approché en vain à l’idée d’un suspension de comptes à payer. Pour certaines régions italiennes, le bloc des demandes de paiement de taxes n’est que temporaire. Un virus éradiqué reviendra bientôt à la normale mais non sans conséquences négatives potentielles.

Orientations en cours en faveur des contribuables avec Timbre de voiture expirant ils ne doivent pas révéler l’idée d’une abrogation indéfinie de la taxe détestée. D’un autre côté, le problème est basé sur l’idée commune que davantage hausses de prix. La dette de l’État augmente à mesure que l’ensemble du système financier s’enfonce. Voici ce qui pourrait arriver.

Auto Bollo non requis et licence RAI suspendue: la vérité sur les impôts moins appréciés des Italiens au moment du virus

Les décrets en vigueur et les mesures prioritaires imposent un changement de cap pour les revenus provenant de la taxe sur la propriété des véhicules. Alors que les frais RAI continuent d’être payés (sauf cas particuliers) le timbre de voiture subit un revers momentané. En fait, certaines administrations régionales ont voté en faveur d’une prolongation des délais de paiement.

Cette nouvelle disposition gouvernementale ne s’applique pas à long terme à l’État qui choisira à peine d’abandonner quelque chose comme ça 6 milliards d’euros par an. 2020 a pris un mauvais départ et la situation actuelle provoquerait des bouleversements économiques tout au long de l’année. D’une manière ou d’une autre, l’État prévoit de récupérer ce chiffre. Et c’est pourquoi on pense que de nouveaux rééchelonnements.

Quant au Frais RAIcependant il n’y a pas de prolongation mais tout continue à être payé normalement pour une somme globale qui vaut approximativement à l’Etat 1,5 milliard euro.

Penser pouvoir éliminer définitivement ces taxes est une véritable utopie compte tenu de la profonde crise économique (et sanitaire) que nous traversons depuis plusieurs années. Plus de mises à jour au cours des prochains jours.