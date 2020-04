adieu le lithium, les semi-conducteurs arrivent

L’une des frontières des accumulateurs du futur est la la technologie des batteries à semi-conducteurs, qui sont toujours basés sur l’utilisation du lithium mais bouleversent la composition interne des cellules. Une technologie qui existe déjà mais qui doit être perfectionnée, bien qu’il soit déjà utilisé aujourd’hui dans les voitures électriques et les appareils mobiles.

Pour une capacité de stockage d’énergie améliorée et une sécurité améliorée malheureusement, certaines limites techniques correspondent encore. En fait, si un matériau solide est utilisé à la place d’un électrolyte liquide comme moyen de transport des ions lithium entre l’anode et la cathode, la batterie souffre de problèmes de durée et d’utilisation de matériaux rares sur Terre. Pour cela la découverte des chercheurs du MIT (Massachusetts Institute of Technology) augure bien pour le court avenir de ces batteries particulières.

Batteries pour smartphones: adieu le lithium, les batteries à semi-conducteurs arrivent

Au niveau structurel, le MIT a mis en évidence un problème dans les batteries à semi-conducteurs dans lequel dans les cycles de charge / décharge d’une batterie au lithium, le métal se dilate et se contracte, influençant le contact entre l’anode et l’électrolyte solide.

Pour résoudre le problème, les scientifiques ont réalisé une anode au lithium hybridée avec d’autres matériaux solides et isolants. La composition est intégrée dans une architecture tridimensionnelle structurée en tubes nano-nid d’abeilles. Les vides dans la structure peuvent alors être utilisés par l’anode au lithium pour se dilater et se rétracter pendant les cycles de charge et de décharge sans causer de dommages et, en même temps, sans jamais perdre le contact électrique avec l’électrolyte solide.

Le nouveau système pourrait améliorer considérablement la sécurité de la batterie et en même temps alléger la batterie jusqu’à 75% du poids d’origine avec la même autonomie. Aussi, les matériaux nécessaires à la production sont à base de manganèse, c’est-à-dire qu’ils ne nécessitent pas de métaux rares ou coûteux tels que le nickel ou le cobalt, ce qui réduit le coût de la batterie de quatre fois.