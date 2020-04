adieu RAI et Mediaset, changement de télévision et décodeur obligatoire

Avec le DVB T2 une confirmation historique et importante Mise à jour pour le signal de télévision qui est sur le point d’arriver progressivement en Italie à partir des prochaines semaines. Les premiers tests sont déjà en cours et prennent des mesures pour masquer certaines chaînes, repoussant la volonté de nombreux utilisateurs qui sont désormais en colère contre l’impossibilité de regarder leurs émissions préférées sur la TNT.

Selon certains commentaires et déclarations officiels, il apparaît que souvent, vous ne pouvez obtenir partie audio sans possibilité de regarder quoi que ce soit sur les réseaux Mediaset et RAI malgré le paiement régulier de la licence TV. La raison de cela est bientôt indiquée avec la solution qui est à portée de main pour la plupart d’entre nous. Voici quoi faire.

DVB T2: clients traumatisés par des canaux bloqués, une solution rapide s’impose

Quiconque signale ces problèmes possède un équipement de génération précédente. À cet égard, la présence de la mention “T2” est bien connue aux côtés de l’identifiant de la technologie actuellement utilisée pour la télévision. Cela signifie que nous passons à la deuxième génération du signal de télévision. Cela nécessite nécessairement une nouveau décodeur.

Ce composant a été intégré dans les téléviseurs achetés après le 1er janvier 2017 ou dans une version externe pour être connecté à votre système via une interface Péritel ou HDMI (si disponible). Qui n’est pas sûr de la compatibilité totale du système interne peut demander i canaux de test spécialement créé pour vérifier la réception du signal avec le codec HEVC (responsable de la diffusion des chaînes HD). Les canaux sont 100 et 200 et sont ajoutés à la liste personnelle avec une mise à jour des paramètres de réglage du téléviseur.

Une fois le texte terminé, nous pourrions obtenir un OK ou un écran noir, symptôme de quelque chose de mal. En fait, dans ce dernier cas, vous avez besoin d’un Décodeur DVB T2 mis à jour pour acheter séparément. Alternativement, vous pouvez décider de prendre un nouveau téléviseur en fonction de vos besoins. Les cas sont deux car deux sont les considérations à faire que nous voyons immédiatement.

En cas de acheter un décodeur il est bon de savoir que l’État finance directement la mise à niveau des systèmes avec un bonus de dépenses valable pour les familles à faible revenu. Pour des montants inférieurs à 20 000 euros par an, un est perçu 50 euros de réduction. En soumettant une auto-certification au concessionnaire, nous pouvons décodeur gratuit laissant la charge de la partie bureaucratique au magasin.

En cas de changement de téléviseur, aucun remboursement ne sera effectué, les frais restant entièrement à la charge du client.