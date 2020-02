Adobe fête 30 ans de Photoshop avec de nouvelles fonctionnalités iPad et Mac

Le 19 février 1990, Adobe a publié Photoshop 1.0 sur Mac System 6. 30 ans plus tard, il est impossible d’exagérer à quel point le logiciel de retouche d’image a été transformateur dans toutes nos vies. Pour marquer le jalon d’aujourd’hui, Adobe se tourne vers l’avenir en ajoutant de nouvelles fonctionnalités à Photoshop sur l’iPad et en célébrant son héritage avec des mises à jour pour Mac.

Depuis sa sortie initiale en novembre dernier, Adobe a travaillé rapidement pour ajouter des fonctionnalités de bureau manquantes à Photoshop sur l’iPad et introduire de nouvelles fonctionnalités dans les domaines où l’interface tactile brille. L’application a désormais dépassé le million de téléchargements et 2,8 millions de documents cloud. L’ajout le plus important aujourd’hui est l’outil de sélection d’objet, sorti pour la première fois sur le bureau il y a trois mois.

L’outil Sélection d’objet utilise l’apprentissage automatique pour effectuer des sélections rapides et précises, en particulier lorsque les images ont plusieurs objets. Les sélections approximatives sont automatiquement affinées en fonction du contenu de votre image. Les mêmes fonctionnalités et paramètres de macOS sont présents sur la version iPad. Un pinceau Affiner le bord sera disponible à l’avenir.

Des propriétés de calque, de caractère et d’option ont été ajoutées. Adobe dit que cela inclut des contrôles typographiques courants comme le suivi, l’interlignage, la mise à l’échelle et la mise en forme du texte. Le support du crénage est promis dans une prochaine version.

Les vitesses de téléchargement et de téléchargement de documents dans le cloud ont été améliorées pour tous les PSD de 10 Mo ou plus. Selon la taille du fichier et les performances du réseau, Adobe affirme que des téléchargements et téléchargements jusqu’à 90% plus rapides sont possibles.

Sur Mac, Photoshop prend en charge le mode sombre dans macOS pour les boîtes de dialogue système. L’espace de travail Content-Aware Fill a également été amélioré. Plusieurs sélections et remplissages peuvent être effectués sans quitter ni rentrer à chaque fois dans l’espace de travail. Ce flux de travail rationalisé était la principale demande des utilisateurs de Photoshop.

La qualité de sortie et les performances de l’effet de flou de l’objectif ont été améliorées grâce au traitement GPU. Les utilisateurs devraient voir un réalisme, une netteté et un bokeh plus colorés améliorés. Adobe a expliqué en détail l’algorithme qui alimente le flou de l’objectif:

Les résultats sont créés par un algorithme que l’équipe a construit en étudiant les premiers principes de la physique et comment la lumière interagit avec les objets dans le monde réel. Il est soigneusement réglé pour simuler un environnement 3D afin de créer les résultats les plus réalistes possibles, tout en consommant le moins d’énergie de l’ordinateur afin de ne pas brûler votre machine. Beaucoup de recherches et d’itérations ont eu lieu pour rendre la fonctionnalité. Plusieurs docteurs étaient impliqués. Et maintenant, vous pouvez ajuster synthétiquement la profondeur de champ en manipulant dynamiquement le flou d’une image 2D après la capture en millisecondes.

Vous devriez voir les mises à jour Photoshop d’aujourd’hui sur le bureau et l’iPad se déployer aujourd’hui si vous êtes abonné à Creative Cloud. Pour encore plus d’informations, lisez le blog d’Adobe. Adobe encourage les fans à partager leurs souvenirs Photoshop du 30e anniversaire avec le hashtag # PsILoveYou30.

