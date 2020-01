Adobe présente les nouveaux outils de gestion de projet et de collaboration à venir dans Premiere Pro

Adobe a annoncé aujourd’hui Productions, un nouvel ensemble de fonctionnalités bientôt disponible pour Premiere Pro. Les outils ont été présentés en avant-première au Sundance Film Festival de cette année et sont destinés aux équipes de production à la recherche d’une meilleure gestion de projet.

Productions est une collection de capacités sous un seul nom. Les outils touchent quelques domaines clés: la gestion de projets plus importants, l’efficacité, l’organisation, la synchronisation, la collaboration et la sécurité. Un nouveau panneau de production dans Premiere Pro agira comme un «centre de commande» avec des options de gestion des flux de travail multi-projets. Les modifications que vous apportez sont répercutées sur macOS et Windows.

L’ensemble de fonctionnalités Productions a été conçu en pensant aux meilleurs cinéastes et équipes éditoriales d’Hollywood. Adobe dit qu’ils ont appris des créateurs ce qui est précieux à propos des outils Adobe et comment ils devraient évoluer. Les nouvelles technologies ont été testées sur des films majeurs comme Terminator: Dark Fate et Dolemite is My Name. Productions est actuellement utilisé sur MANK de David Fincher.

Adobe a mis en évidence certaines des fonctionnalités d’Adobe Premiere Pro plus en détail. Vous pouvez en savoir plus sur le blog Adobe:

Gérer des projets plus importants avec Productions: Une équipe éditoriale travaillant sur un film peut organiser son workflow autour de bobines et de scènes. Les émissions épisodiques peuvent être regroupées par saison, il est donc facile d’accéder à d’autres émissions pour récupérer des éléments tels que des séquences de titres ou des éléments audio. Les agences peuvent allouer une production à chaque client, afin qu’elles puissent rapidement référencer et récupérer les actifs des projets existants.

Organisé et synchronisé: Le référencement des médias entre les projets signifie que vous pouvez réutiliser des ressources dans votre production sans créer de doublons. Cela vous aide à garder les projets individuels légers et rapides.

Conçu pour la collaboration: En utilisant le stockage local partagé, plusieurs éditeurs peuvent travailler sur différents projets dans la même production. Le verrouillage de projet garantit que personne n’écrase votre travail: vos collègues peuvent toujours accéder à votre projet et en copier le contenu, mais ils ne peuvent pas apporter de modifications tant que vous n’avez pas terminé votre modification.

Sécurité: vous contrôlez vos médias: Avec Productions, vous avez le contrôle total de votre contenu. Vos projets et actifs peuvent vivre entièrement sur votre stockage local. Rien n’est sur le cloud à moins que vous ne le mettiez là. Si nécessaire, vous pouvez effectuer tout votre travail sans connexion Internet.

Adobe n’a pas précisé quand Productions sera livré dans Premiere Pro, mais seulement qu’il «arrive bientôt».

