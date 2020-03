Adobe XD apporte la lecture audio au prototypage

Adobe publie une mise à jour de son outil de prototypage Adobe XD avec plusieurs nouvelles fonctionnalités, notamment la prise en charge de la lecture audio pour des expériences plus immersives. La version de mars de XD est lancée aujourd’hui pour les clients Creative Cloud.

À partir d’aujourd’hui, la conception sonore peut devenir un élément clé de votre flux de travail de prototypage. La nouvelle action de lecture audio dans XD peut être déclenchée en appuyant sur un bouton dans n’importe quelle maquette. La fonctionnalité est destinée à reproduire l’expérience des effets sonores, des états d’événement et des sons de marque dans une véritable application. Vous pourrez télécharger des fichiers audio depuis votre ordinateur pour les utiliser dans un prototype.

Adobe offre plus de détails sur l’utilisation de l’action de lecture audio:

Vous pouvez également ajouter plusieurs actions en réponse à un déclencheur Tap, telles qu’une action de transition et une action de lecture audio. Cela vous permet à la fois de lire un fichier audio ainsi que de passer à un autre plan de travail ou état sans travail en double. Le déclencheur Tap prend désormais en charge à la fois une action de transition (par exemple, Transition, superposition, auto-animation, etc.) et une action de non-transition (lecture audio ou lecture vocale).

Le concepteur d’expérience Adobe Sam Anderson a créé une collection de sons pour commencer, disponible en téléchargement ici sur Behance.

XD gagne aujourd’hui quelques fonctionnalités supplémentaires:

Liens d’ancrage: Les concepteurs peuvent désormais utiliser des liens d’ancrage pour connecter deux objets sur le même plan de travail, permettant à un utilisateur de faire défiler directement jusqu’à un point spécifique sur une page.

Ajuster le texte de la zone au raccourci de contenu: Les concepteurs peuvent désormais double-cliquer sur la poignée de redimensionnement inférieure d’une zone de texte pour redimensionner automatiquement la hauteur de la zone de texte en fonction du contenu à l’intérieur.

Des détails supplémentaires sur ces fonctionnalités et d’autres mises à jour de la communauté des plug-ins XD sont disponibles sur le blog Adobe.

