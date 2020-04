Adopter EdTech dans un monde post-verrouillage

Plus d’un milliard d’enfants ne sont actuellement pas scolarisés sans date de retour.

Alors que nous entrons dans un autre mois avec des établissements d’enseignement du monde entier en situation de verrouillage, il est devenu clair que l’épidémie de Covid-19 a le potentiel de changer à jamais non seulement la façon dont nous apprenons, mais aussi la façon dont nous pensons à l’apprentissage.

Bien que les écoles, les collèges et les universités du monde soient fermées, l’éducation doit continuer. C’est un défi qui ne ressemble à aucun de ceux auxquels nous avons été confrontés auparavant, mais c’est aussi une opportunité d’exploiter les capacités humaines d’apprentissage et de développer davantage nos outils.

Dans cet environnement, les systèmes en ligne, les structures basées sur les données et les algorithmes artificiellement intelligents offrent des ressources essentielles aux élèves, aux enseignants et même aux parents. Mais pour réaliser la pleine valeur de ces ressources, il faut repenser la manière dont nos systèmes éducatifs interagissent avec la technologie, forger une nouvelle voie et intégrer la technologie dans tous les aspects de l’apprentissage.

Depuis plusieurs années, l’éducation est l’un des secteurs technologiques à la croissance la plus rapide. Selon HolonIQ, une société mondiale de renseignement sur l’éducation, le champ «Edtech» devrait valoir 341 milliards de dollars d’ici 2025.

Ce n’est pas surprenant étant donné son potentiel évident, non seulement aujourd’hui, mais pour les villes de demain, qui devront être suffisamment agiles pour accepter le changement et le bouleversement. Ceux qui prospèrent seront ceux qui investissent déjà dans l’infrastructure stratégique plus large qui prend en charge l’apprentissage en ligne.

Les communautés du monde entier se débattent avec les demandes de soutien continu à l’éducation à travers le verrouillage de Covid-19. Lorsque Abu Dhabi a fermé ses écoles le 9 mars, l’émirat a immédiatement activé un modèle «à la maison», tous ses écoliers continuant à apprendre via des plateformes en ligne.

À une époque de distanciation sociale, cela signifie que non seulement les élèves peuvent continuer à apprendre, ils peuvent également continuer à dialoguer avec leurs pairs et leurs enseignants. Et en ces temps difficiles, il est plus clair que jamais à quel point ces relations restent importantes pour notre santé mentale et émotionnelle.

Cela ne doit pas être considéré comme un remplacement de la chaleur sociale des salles de classe physiques et de l’interaction humaine, mais c’est un moyen viable de favoriser et de maintenir des connexions lorsque les alternatives ne sont pas disponibles.

Dans certains domaines, nous ne devrions pas avoir peur de considérer également comment conserver certaines de ces technologies dans un monde post-Covid-19. L’apprentissage en ligne signifie que les élèves peuvent progresser à leur propre rythme, avec des systèmes personnalisés qui placent chaque élève au centre de chaque classe. Les évaluations instantanées et continues fournissent également aux enseignants des commentaires sur les progrès individuels, ce qui leur donne la possibilité d’ajuster, de corriger et de passer du temps supplémentaire sur le matériel grâce à des instructions individuelles.

Les vidéos, les jeux et l’interactivité peuvent également maintenir la fluidité des leçons, exploitant une approche connue sous le nom de «gamification de l’apprentissage». Cela les motive à apprendre, à pratiquer et, finalement, à maîtriser pleinement le matériel. Les plates-formes les plus performantes permettent également de dispenser des cours de manière rationalisée et cohérente, ce qui libère les enseignants et les parents du temps nécessaire pour créer des ressources à partir de zéro. Cela les libère pour se concentrer sur la livraison effective des leçons, maximisant leur engagement direct avec les étudiants.

Cela peut être plus que simplement continuer à enseigner, cela peut être un changement qualitatif dans nos systèmes éducatifs si nous saisissons l’ortie.

Cela ne veut pas dire qu’adopter Edtech est sans défi. Par exemple, les écoles doivent être agrandies avec l’infrastructure informatique et le matériel nécessaires, tandis que les systèmes externes eux-mêmes doivent être en mesure de gérer les demandes de traitement de l’accès à domicile.

De même, les outils que nous utilisons doivent également être basés sur des principes d’apprentissage solides et correctement alignés sur les programmes nationaux, en gardant à l’esprit les principales parties prenantes: les enseignants et les élèves. Du point de vue de la conception, les enseignants et les étudiants apporteront des défis variés sans fin et les systèmes Edtech doivent être conçus en tenant compte de cette diversité, en particulier pour les étudiants ayant des besoins éducatifs spéciaux.

Enfin, nous ne devons pas être assez arrogants pour supposer que les enseignants et les parents peuvent simplement être «abandonnés» dans les systèmes Edtech. Les concepteurs de logiciels peuvent toujours être convaincus que leurs outils sont éminemment intuitifs pour tous les utilisateurs, mais la réalité est que la mise à l’échelle des technologies en ligne signifie également que nous fournissons un soutien sous la forme de la formation requise pour nos élèves et nos enfants, les aidant à obtenir le maximum la valeur de ces technologies.

Ces choses ne sont pas faciles. Ils prennent du temps, ils investissent et ils ont besoin d’un gouvernement qui s’engage à déployer des systèmes innovants dans un environnement qui n’embrasse pas toujours rapidement le changement. Abu Dhabi a investi massivement au fil des ans, directement et indirectement, pour soutenir les entreprises qui offrent ces programmes ainsi qu’une infrastructure stable pour les soutenir, donnant à l’émirat et à ses étudiants une flexibilité et une voie à suivre.

En fin de compte, les fournisseurs les plus efficaces seront ceux qui garderont les utilisateurs au cœur de leurs efforts, offrant une expérience d’apprentissage holistique qui garantit qu’aucun étudiant ne manque un battement, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de la classe.

Et les systèmes éducatifs les mieux placés pour prospérer dans un monde post-Covid-19 seront ceux qui conserveront les technologies et les outils qui ont été testés si violemment pendant cette épidémie.

Geoffrey Alphonson est le PDG d’Alef Education