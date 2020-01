Affaire NBN: iiNet propose des abonnés Fetch gratuits avec des plans haut débit sélectionnés

Choisir un FAI n’est pas une tâche simple, mais si vous cherchez à regrouper un forfait de divertissement avec votre fournisseur, iiNet a un accord qui mérite d’être envisagé.

Le principal FAI australien propose un pack de divertissement Fetch gratuit pendant vos six premiers mois lorsque vous passez à ses plans de données NBN25 Liimitless, NBN50 Liimitless ou NBN100 Liimitless.

Le pack de divertissement Fetch comprend un décodeur Fetch Mini à brancher sur votre téléviseur, ce qui vous permet d’accéder facilement à une télévision de rattrapage gratuite et à 30 films présélectionnés chaque mois, et peut également diffuser Netflix et Stan ( vous aurez besoin d’un abonnement BYO) et YouTube.

Cela coûte généralement 5 $ AU par mois, mais il est gratuit pour la durée de votre contrat de six mois – notez cependant qu’il y a des frais d’installation initiaux de 59,99 $ AU.

Fetch propose également des packs de chaînes supplémentaires avec des enfants, des connaissances, de la variété et du contenu “ vibe ” (oui, nous ne sommes pas sûrs de ce nom non plus) pour 6 AU $ de plus par mois, ou incluez-les tous dans le pack de canaux ultime pour AU 20 $ par mois.

La connexion NBN50 est sans doute la meilleure valeur à 74,99 $ AU par mois, et iiNet dit qu’elle vous offrira des vitesses de soirée de 43,7 Mbps pendant la période de pointe. Ce pack Fetch est également disponible sur les plans LiNitless NBN25 et NBN100, au prix de 69,95 $ AU et 99,95 $ AU respectivement.

Si vous avez besoin d’un modem, il y a un coût initial modeste de 59,95 $ AU plus des frais de livraison de 10 $, mais vous pouvez utiliser un modem BYO si vous en avez déjà un.