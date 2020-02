Affaire scandaleuse: économisez 969 dollars monstrueux sur un téléviseur intelligent UHD Hisense de 65 pouces

Êtes-vous à la recherche d’un grand téléviseur intelligent mais avez-vous un budget limité? Nous avons trouvé le produit pour vous – le téléviseur intelligent 65 pouces 65R6 UHD d’Hisense est actuellement réduit de 52% sur eBay!

Le 65R6 fait partie de la gamme de téléviseurs intelligents UHD série 6 de Hisense qui offre une image glamour en résolution 4K qui ne manquera pas de satisfaire vos besoins visuels. Il comprend également la technologie unique Precision Color et Super Contrast d’Hisense, offrant des couleurs vives, des détails riches et des noirs profonds.

De plus, le 65R6 fonctionne sur la toute nouvelle plate-forme VIDAA U3.0 AI pour une connectivité améliorée, des temps de démarrage plus rapides et une interface personnalisable «plus intelligente». Il est également compatible avec Alexa d’Amazon afin que vous puissiez canaliser le surf, changer le volume et contrôler les entrées sans avoir à bouger le petit doigt.

Vous pouvez saisir le téléviseur intelligent Hisense 65R6 UHD de 65 pouces via eBay en utilisant le code PRESTO à la caisse pour recevoir votre remise complète de 52% – c’est une économie scandaleuse de 969 $ AU!

Téléviseur intelligent Hisense 65R 65R6 Ultra HD | 879,75 $ AU (RRP 1849 AU $; économisez 969,25 $ AU)

Nous avons trouvé une offre incroyable sur eBay – vous pouvez vous procurer un téléviseur intelligent Ultra HD Hisense de 65 pouces pour un prix énorme de 969,25 $ AU sur le prix d’origine. L’écran massif 65R6 a une merveilleuse résolution 4K qui émet des couleurs vives et des contrastes profonds. Ce téléviseur est également compatible avec Alexa d’Amazon, vous pouvez donc changer de chaîne avec seulement votre voix. Marquez cette offre épique via eBay en utilisant le code PRESTO à la caisse pour recevoir la remise complète de 52% – c’est une folle économie de 969 $ AU! Voir l’offre