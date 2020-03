Affiches de films conçues par des fans pour MCU X-Men, Excalibur et Disney’s Deadpool

Un fan de la Univers cinématographique Marvel a créé trois affiches pour les films MCU qu’il espère voir avant 2025. L’ardoise de sortie de la phase 4 de Marvel démarre avec Black Widow, avec Scarlett Johansson, prévue dans les salles le 1er mai 2020. Bien que la nouvelle phase du MCU n’ait même pas officiellement commencé , les fans discutent déjà des prochaines sorties de films. Avec Marvel possédant désormais les droits des personnages X-Men (grâce à une acquisition réussie des propriétés Fox), les fans de MCU sont impatients de voir les joyeux mutants Marvel obtenir le traitement MCU.

Un utilisateur de Reddit nommé u / Wico90 espère qu’un nouveau X-Men, Deadpool 3 et Excalibur seront les prochaines propriétés de Marvel Comics que Feige a l’intention de donner vie au grand écran. Wico90 est si déterminé à voir ces trois propriétés sous la bannière Marvel / Disney qu’il a même créé des affiches d’une feuille pour chacun des trois films de rêve. L’artiste adopte une approche minimaliste de l’affiche X-Men, optant pour un grand “X” doré à l’intérieur d’un cercle de couleur similaire. Pour Excalibur, l’artiste envisage une grande épée enveloppée dans une cape rouge gonflée. L’affiche de Deadpool 3 a le nom de Disney bien en vue au-dessus du titre, et un énorme numéro trois au centre.

En relation: Marvel a de gros problèmes pour présenter les X-Men au MCU

Actuellement, il n’y a aucun plan officiel pour aucun des trois films. Feige a déclaré qu’il avait l’intention d’introduire des mutants dans le MCU en tant que personnages de soutien dans d’autres films avant de leur donner un film à eux. Deadpool 3 est un peu plus certain, mais aucune date de sortie officielle n’a été fixée. Excalibur est peut-être le plus grand tronçon des trois, car Marvel n’a donné aucune indication de concentrer une fonctionnalité entière sur l’équipe britannique mutante.

Jusqu’à présent, le chef des studios Marvel, Kevin Feige, a confirmé The Eternals, Shang-Chi et la légende des dix anneaux, Doctor Strange dans le multivers de la folie, un film sans titre Spider-Man, et Thor: Love and Thunder constituera l’intégralité de la phase 4. Espérons que des nouvelles sur Deadpool 3 et d’autres concentrés sur les mutants Univers cinématographique Marvel les films arrivent bientôt.

Plus: Comment Deadpool 3 pourrait être classé R sous Disney, selon l’écrivain Rhett Reese

Source: u / Wico90 via Reddit

Better Call Saul prouve que Jimmy (accidentellement) transforme Walter White en Heisenberg

A propos de l’auteur

Shawn DePasquale est un éditeur de week-end pour .. Il est un critique de cinéma et de télévision chevronné, un créateur de bandes dessinées publié et le rédacteur en chef des oreilles de lapin de Macaulay Culkin. Diplômé de l’Université des Arts dans le programme d’écriture créative, Shawn est passionné de cinéma depuis qu’il a regardé Ghostbusters avec son père pour la première fois et a été marqué de façon permanente par le chien démon dans le réfrigérateur.

Vous pouvez le trouver en ligne @shawnwrites sur Twitter.

En savoir plus sur Shawn DePasquale