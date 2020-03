Affinity Photo, Publisher et Designer mis à jour vers la version 1.8

Aujourd’hui, Serif a mis à jour ses trois applications créatives sans abonnement, notamment Affinity Photo, Affinity Designer et le gagnant de l’application Mac de l’année Apple, Affinity Publisher (49,99 $ chacun). Les versions 1.8 sont disponibles en téléchargement maintenant via le Mac et l’App Store iOS.

La mise à jour d’Affinity Publisher inclut la prise en charge d’IDML pour l’importation de fichiers Adobe InDesign. Il existe également une vérification en amont, qui affichera des instances en direct d’erreurs potentielles de document. Les erreurs incluent des éléments tels qu’une faible résolution d’image, des ressources de texte débordantes, des risques de saignement, des problèmes d’orthographe, des images et des polices manquantes, etc.

L’une des principales fonctionnalités d’Affinity Photo and Designer est la prise en charge des objets intelligents dans les importations PSD, qui maintient la pleine résolution et la comestibilité des calques dans n’importe quel objet. Les autres fonctionnalités de la version 1.8 peuvent être consultées dans les journaux des modifications ci-dessous.

Prise en charge IDML dans Publisher 1.8

Affinity Publisher 1.8

Possibilité d’enregistrer des documents en tant que modèles pour les réutiliser à maintes reprises sur de futurs projets.

Combinez plusieurs documents Affinity Publisher dans un seul fichier, avec une fusion intelligente des pages maîtres, des styles de texte, de la table des matières et des index.

Importation de fichiers Excel (xlsx) pour importer instantanément des tableaux de données à partir de feuilles de calcul.

De nombreuses autres améliorations et correctifs, dont l’exportation PDF étant jusqu’à cinq fois plus rapide qu’auparavant.

Vérification en amont dans Affinity Publisher

Affinity Photo et Affinity Designer 1.8

Affinity Designer ajoute un nouveau panneau de stock pour rechercher et faire glisser et déposer instantanément des images de stock dans votre travail.

Affinity Photo et Designer sur iPad ont la possibilité de personnaliser les raccourcis clavier, de la même manière que sur Windows et Mac.

Affinity Photo est désormais entièrement compatible avec les derniers plug-ins Nik Collection, suite à une collaboration entre les développeurs d’Affinity et le propriétaire de Nik DxO.

Pour une liste complète et détaillée des modifications, consultez les historiques des versions sur l’App Store.

Raccourcis clavier personnalisables sur iPad

Les utilisateurs d’iPad bénéficient également d’une mise à jour intéressante, car Serif ajoute une nouvelle fonction de raccourci clavier personnalisable dans la version 1.8 d’Affinity Photo and Designer (19,99 $ chacun). Les utilisateurs peuvent désormais accéder à Préférences> Raccourcis et appliquer des raccourcis personnalisables à tous les personnages, comme vous le pouvez sur les applications de bureau.

Affinity Photo et Designer étaient déjà des applications de qualité professionnelle sur iPad, et cette mise à jour valide davantage sa capacité à remplacer un éditeur de bureau ou une application de conception si nécessaire.

Si vous possédez déjà ces applications Affinity, les mises à jour peuvent être téléchargées gratuitement sur le Mac ou iOS App Store. Les applications de bureau Affinity peuvent également être achetées directement auprès de Serif, et des versions Windows sont également disponibles.

Utilisez-vous des applications Affinity? Que pensez-vous de ces dernières mises à jour?

