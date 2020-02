Ahoy’s SECOND COMING Vol. 1 avec Préface de Patton Oswalt

Après une route plus cahoteuse que prévu pour sa sortie, Mark Russell et Richard Pace Deuxième venue se dirige vers une librairie de bandes dessinées et une librairie près de chez vous, dans un nouveau livre de poche récupéré d’Ahoy Comics. Et fidèle à sa forme, le premier volume a mérité une préface spéciale de Patton Oswalt, un comédien qui n’a pas peur de courtiser (la peine).

À ses débuts chez DC Comics, Second Coming semblait un ajustement parfait pour l’esprit Vertigo: et si Jésus-Christ revenait dans le monde moderne des super-héros de bandes dessinées, témoin de la façon dont le public adorait ceux qui utilisaient la violence “ pour de bon ”, et comment son les enseignements ont été adaptés sur 2000 ans. Mais ceux qui considéraient la série comme blasphématoire ou offensante – avant la publication d’un seul numéro – ont fait assez de bruit pour voir Second Coming annulé par DC, les droits revenant aux créateurs. Trop désireux de partager cette prochaine satire “ blasphématoire ”, Ahoy Comics a accueilli Second Coming … assurant que son brillant examen du christianisme moderne verrait le jour. Et maintenant, les six premiers numéros sont disponibles dans une seule édition collectée.

CONNEXES: Ahoy’s Dragonfly & Dragonflyman Flip Batman & Robin On They Heads

Le travail de l’écrivain Mark Russell sur The Flintstones et The Snagglepuss Chronicles a attiré leur attention, il n’est donc pas surprenant de voir un acteur et un comédien comme Oswalt faire connaître son soutien à Second Coming. Et aux côtés de Pace et Leonard Kirk, la série globale a livré un moment inoubliable après l’autre. Comme Russell l’a déclaré dans le numéro 1, Second Coming n’injecte pas Jésus dans le monde des super-héros pour une valeur de choc, mais comme un défi moral et opportun à “l’hypothèse que vous pouvez réparer le monde avec une punition”. Et au cas où quelqu’un manquerait la chance de suivre cette série depuis le début, . est heureux d’offrir un aperçu de Second Coming, ainsi que la nouvelle préface de Patton Oswalt réimprimée ci-dessous.

Si jamais Jésus revenait, il serait dégoûté du monde. De plus, personne ne croirait qu’il était Jésus. Ils le traiteraient comme un huard et jetteraient probablement son cul en pagne en prison.

Qui gagnerait un combat, Jésus ou Superman?

C’étaient des lieux de hack quand j’ai commencé à faire du stand-up à la fin des années 80. Depuis, ils ont été battus à mort dans une centaine de médias différents – films, télévision, littérature, musique. Vous l’appelez. Les bandes dessinées – à la fois traditionnelles et alternatives – ont également présenté des variations infinies sur cette idée. Il n’y a plus de viande sur ces os, nous, les comédiens, avions l’habitude de dire, quand un local avait été transformé en balle.

C’est ce qui fait de Second Coming d’Ahoy Comics un pardon – un pardon – un miracle. C’est Jésus plongé dans notre monde cynique, post-méta-ironique-lulz, associé à un super-héros déconstruit. Et vous commencez à lire le premier numéro et vous vous lancez déjà chaque blague dans la tête, mais bon sang si Mark Russell, Richard Pace et Leonard Kirk ne vous surprennent pas à chaque tournant.

Il suffit de dire que je vais essayer de ne gâcher aucune des surprises de celui-ci. Alors laissez-moi vous en parler de la façon dont nous en parlerions autour d’une tasse de café. J’essaie d’être enthousiaste sans ruiner le plaisir de le découvrir. Mais je dois aussi traverser les petits moments qui composent l’ensemble.

Comme l’aire de restauration au paradis, pleine de franchises abandonnées, et comment mon cœur a un peu bondi quand j’ai vu le kiosque Burger Chef. Ou le point de vue de Jésus sur les miracles et les merveilles de travailler, et comment son rejet d’eux le rend encore plus semblable au Christ. Et le rôle entier de Satan dans cela, ce qui n’est PAS ce à quoi vous vous attendez. Et comment Brian Cox dans Succession serait parfait pour jouer cette vision de la bande dessinée sur Dieu. Et le pauvre Sunstar, un demi-dieu dont le partenaire est un vrai dieu. Voir un métahumain humilié par la raison et le caractère raisonnable de Jésus n’était PAS comme ça que je voyais un combat Jésus / Superman se dérouler.

Vous êtes sur le point de découvrir Second Coming. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.

PATTON OSWALT

Los Angeles

16 janvier 2020

Les pages d’aperçu officielles de Second Coming se trouvent ci-dessous, avec le premier volume complet, rassemblant les six premiers numéros, disponible dès maintenant:

Le livre dont tout le monde parle, de l’écrivain primé Mark Russell (Wonder Twins, The Flintstones) et de l’artiste Richard Pace (Pitt, New Warriors) … maintenant en un seul volume! Dieu commande au super-héros le plus puissant de la Terre, Sunstar, d’accepter Jésus comme son colocataire et de lui apprendre à utiliser le pouvoir avec plus de force. Jésus, choqué par la façon dont les humains ont tordu son message pendant deux millénaires, jure de les redresser. Collecte la seconde venue # 1-6.

Le collecté Second Coming Vol. 1 est disponible dès aujourd’hui dans votre librairie de bandes dessinées locale et dans les librairies du 10 mars 2020.

PLUS: Edgar Allan Poe Snifter of Terror Saison 2 # 3 Aperçu d’Ahoy

La nouvelle petite amie de Joker, PUNCHLINE, est déjà une superstar de DC

A propos de l’auteur

Le rédacteur en chef de ., Andrew Dyce, est né à Winnipeg, au Manitoba, au Canada. Bien qu’ils aient qualifié le vaste néant des Prairies canadiennes de maison (ou peut-être à cause de cela), le cinéma et la télévision sont une passion depuis leur naissance. Diplômé de l’Université du Manitoba avec un diplôme en littérature anglaise, Andrew a appris à apprécier l’histoire et à écrire derrière tout, des films de bandes dessinées à succès à l’action de films B schlocky.

En savoir plus sur Andrew Dyce