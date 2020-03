Ahsoka explique le sabre noir dans la saison 2 de Mandalorian

L’inclusion d’Ahsoka Tano dans Le Mandalorien La saison 2 pourrait expliquer la présence du Darksaber, qui a été révélée dans une scène finale choquante dans la finale de la saison 1 de The Mandalorian. Le Darksaber est un artefact mandalorien important et un point de l’intrigue des dessins animés de Star Wars, il est donc logique que le chasseur de primes titulaire entre en contact avec l’arme dans la prochaine saison de la série Disney +.

La première saison de la première série Star Wars en direct s’est terminée fin décembre 2019, mais la saison 2 était déjà en production depuis octobre. Le tournage de The Mandalorian season 2 a officiellement pris fin début mars, et Disney a confirmé que The Mandalorian season 2 sera présenté en première sur Disney + en octobre de cette année. Il a été récemment rapporté que l’actrice Rosario Dawson apparaîtra dans la saison 2 de Mandalorian sous le nom d’Ashoka Tano. L’apparition de Dawson serait un invité. Cela étant dit, avoir Ahsoka Tano dans la série est en effet un gros problème.

Ahsoka est l’un des personnages principaux de la populaire série animée, Star Wars: The Clone Wars. Elle est également revenue pour Star Wars: Rebels, dans lequel elle a joué un rôle de soutien dans quelques-uns de ses scénarios. Dans les dessins animés, Ahsoka commence en tant que jeune apprenti chez Anakin Skywalker, plusieurs années avant sa transformation en le méchant Dark Vador. Au fil du temps, Ahsoka est devenue un Jedi à part entière, ayant vécu de nombreuses aventures tout au long de son séjour dans Star Wars: The Clone Wars. Elle a également joué un rôle de camée dans le dernier épisode de la saga Skywalker, Star Wars: The Rise of Skywalker, dans lequel elle était l’un des nombreux Jedi à communiquer avec Rey via la Force. Maintenant, Ahsoka sera entraînée dans l’histoire du Mandalorien de Pedro Pascal, et son rôle dans la série pourrait être étroitement lié au Darksaber.

À la fin de la première saison de l’émission, Mando, Cara Dune (Gina Carano), Greef Karga (Carl Weathers) et IG-11 (Taika Waititi) sont engagés dans une confrontation chauffée avec un nouveau personnage nommé Moff Gideon (Giancarlo Esposito) , dont les forces les avaient immobilisées. Après avoir détruit un TIE Fighter piloté par le méchant, Mando réussit à vaincre Moff Gideon et à sauver ses amis. Gideon est présumé mort, et Mando part dans son navire avec Baby Yoda en remorque. Au lendemain de la bataille, cependant, l’épisode a révélé que Moff Gideon a en quelque sorte survécu au crash de son TIE Fighter.

Dans la scène finale de la finale de la saison 1 de Mandalorian, Jawas fouille à travers les débris lorsqu’une énergie de lame noire traverse, permettant à Moff Gideon d’émerger des décombres, très vivant. Il est révélé à ce moment que le personnage est en la possession du légendaire Darksaber. En tant que seul sabre laser à lame noire, l’arme peut être facilement reconnue par les fans de Star Wars, malgré le fait qu’elle ne soit jamais apparue en direct auparavant. Le Darksaber est une arme Star Wars importante qui a été présente à la fois dans The Clone Wars et Rebels.

Le Darksaber, qui a fait sa première apparition dans The Clone Wars, est une arme unique en son genre forgée par Tarre Vizsla, le tout premier Jedi mandalorien. Après sa mort, l’arme a été réclamée par l’Ordre Jedi et amenée au Temple Jedi, où elle est restée pendant plusieurs siècles. Elle a ensuite été prise par le clan Vizsla de Mandalore, qui croyait que la lame leur appartenait. Pendant un certain temps, le Darksaber a servi d’héritage en quelque sorte et est même devenu un symbole d’autorité et de leadership pour le peuple mandalorien. Sa signification symbolique en a fait un prix convoité pour quiconque cherche à le manier, et a finalement attiré l’attention de Dark Maul. Les plans de Dark Maul pour le Darksaber étaient une intrigue majeure dans The Clone Wars, et dans Rebels, il a été temporairement utilisé par l’un des personnages principaux de la série, Sabine Wren (qui est aussi un Mandalorien).

Avant de tomber entre les mains de Dark Maul et Sabine Wren, le Darksaber était manié par un méchant mandalorien nommé Pre Vizsla. Dans Star Wars: The Clone Wars saison 4, les hommes de Pre Vizsla ont capturé Ahsoka, qui à l’époque était encore un Jedi Padawan. Après s’être libérée de ses liens avec l’aide de R2-D2, Ahsoka a engagé Vizsla dans un duel intense de sabre laser, qui s’est terminé avec Ahsoka battant Vizsla en endommageant son jetpack avec l’un de ses sabres laser. Cela signifie que Ahsoka est familier avec le Darksaber. Une connexion entre Ahsoka et le Darksaber existe déjà dans le canon de Star Wars, et cela peut être suivi dans la deuxième saison de The Mandalorian.

L’une des plus grandes questions de la saison 2 est de savoir comment le fameux sabre laser noir s’intégrera dans l’histoire que la série raconte actuellement sur Mando et Baby Yoda. Bien que situé dans le monde de Star Wars, The Mandalorian s’est jusqu’à présent éloigné des Jedi (mais pas de la Force). Cependant, la saison 2 de Mandalorian devrait présenter le personnage principal Din Djarin à la recherche de la commande légendaire de Baby Yoda. La série a maintenant incorporé une arme Jedi avec les débuts en direct du Darksaber. Rosario Dawson apparaissant comme Ahsoka Tano dans la série confirme que la série n’évitera certainement pas les Jedi dans sa deuxième saison.

Alors que certains peuvent supposer que le rôle d’Ahsoka pourrait être lié à Baby Yoda, puisque le personnage est apparemment fort dans la Force, sa présence peut également être liée au Darksaber. La rencontre d’Ahsoka avec Pre Vizsla et son implication dans le conflit avec les Mandaloriens a probablement beaucoup appris à Ahsoka sur le Darksaber et sa valeur pour les Mandaloriens. Elle devrait savoir ce que cela signifie pour leur peuple, et elle pourrait être en mission pour s’assurer qu’il ne soit pas utilisé à des fins néfastes.

En outre, la porte est maintenant ouverte pour que le Mandalorian ait son premier duel au sabre laser, ce que les téléspectateurs attendront bien sûr avec impatience dans la saison 2. “L’action épique au sabre laser” a déjà été confirmée, même s’il n’y avait pas ” t un adversaire évident pour Moff Gideon à affronter. Ahoska pourrait être le personnage qui combat Gideon. Le fait que Moff Gideon, armé du Darksaber, affronte Ahsoka Tano a peut-être été préfiguré lorsque l’émission a présenté le Darksaber. Quoi qu’il en soit, l’ajout d’un Jedi avec une connexion au Darksaber pourrait expliquer pourquoi Le Mandalorien va dans cette voie.

