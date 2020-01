AI2 Incubator recueille 10 millions de dollars pour les startups avec le support de VC – .

Le programme AI2 Incubator s’appuie sur les ressources de l’Allen Institute for Artificial Intelligence de Seattle. (Photo AI2)

L’Institut Allen de Seattle pour l’intelligence artificielle donne un coup de fouet aux entreprises en démarrage grâce à un fonds de pré-amorçage de 10 millions de dollars pour son programme d’incubation.

Le fonds de l’AI2 Incubator est soutenu par certaines des principales institutions de capital-risque du pays, telles que Madrona Venture Group de Seattle, Sequoia Capital et Kleiner Perkins de Silicon Valley, et Two Sigma Ventures de New York.

Mais attendez… il y a plus: le fonds fait également appel à des investisseurs et des mentors de premier plan, dont le PDG de Tableau Software, Adam Selipsky, le co-fondateur de Drive.ai, Carol Reiley et le PDG d’Amazon Worldwide Consumer Jeff Wilke.

Oren Etzioni, PDG d’AI2 et l’un des parrains du fonds, a déclaré qu’il s’attend à ce qu’il crée de nouveaux précédents pour les startups aux frontières de l’apprentissage en profondeur, de la vision par ordinateur et du traitement du langage naturel.

“Ce n’est pas un fonds de capital-risque”, a-t-il déclaré à . avant le dévoilement d’aujourd’hui. “Il s’agit de carburant de fusée pour l’incubateur AI2.”

Avec l’aide d’investisseurs, AI2 a déjà réussi à faire éclore une série de spin-outs réussies centrées sur l’IA, à commencer par Kitt.ai (acquis par Baidu en 2017) et en continuant avec Xnor.ai (acquis par Apple ce mois), Lexion, Blue Canoe et WellSaid Labs. Lorsque vous arrondissez les investissements de démarrage qui ont été réalisés dans les projets de l’incubateur AI2 au cours des dernières années seulement, le total s’élève à environ 30 millions de dollars.

“Les investisseurs sont un élément crucial pour bâtir des entreprises qui évoluent rapidement”, a expliqué Etzioni dans un communiqué de presse, “et nous sommes ravis de créer une relation plus formelle grâce à ce fonds.”

Le nouveau fonds s’appuie sur le système existant de l’incubateur AI2 pour encourager de nouvelles entreprises par le biais de son programme Entrepreneur en résidence et de son programme Future CEO / Technical Co-fondateur. Le financement de pré-amorçage sera versé en consultation avec les gestionnaires, les chercheurs, les mentors et les bailleurs de fonds d’AI2, selon un système de points de contrôle qui pourrait générer jusqu’à 800000 $ pour soutenir une startup prometteuse, a déclaré Bryan Hale, l’un des directeurs généraux de l’incubateur.

“Nous avons attribué 12 sociétés à l’essaimage sur la base de ce fonds, et cela viendra dans les trois prochaines années, peut-être un peu moins”, a-t-il déclaré.

Hale lui-même a vu les deux côtés de l’équation de démarrage, en tant que président et chef des affaires de Resin.io, une entreprise de plate-forme IoT désormais connue sous le nom de Balena, et en tant que membre de l’équipe d’investissement de DFJ. AI2 l’a amené il y a sept mois à travailler aux côtés de l’autre directeur général de l’incubateur, Jacob Colker, et à mettre en place le fonds.

«La prochaine vague de grandes entreprises technologiques va être axée sur l’IA», a déclaré Colker à .. «Et nous continuons à travailler pour prouver que l’incubateur AI2 est l’un des meilleurs endroits au monde où les entrepreneurs peuvent créer la prochaine grande entreprise axée sur l’IA. Ce fonds, et les personnes qui y ont participé, est un autre élément de preuve à cet effet. »

L’idée derrière le fonds est née l’année dernière lors d’une promenade printanière qu’Etzioni a prise avec le directeur général de Madrona, Matt McIlwain, dans le quartier Windermere de Seattle. McIlwain et ses collègues de Madrona ont été les premiers à soutenir les spin-offs d’AI2, notamment Kitt.ai, Xnor.ai et Lexion.

«Nous avons pensé à cette idée… Une fois qu’il y avait une idée qui avait du mérite, serait-il utile d’avoir un certain capital pour soutenir cela? À quoi ressemblerait cette structure? Et comment envisageriez-vous d’impliquer également des personnes extérieures à la région? », A rappelé McIlwain.

L’objectif est de rationaliser le processus de spin-out des entreprises d’IA prometteuses.

«Lorsque nous avons approfondi notre réflexion à l’automne et décidé que nous allions créer ce mécanisme de financement de 10 millions de dollars… nous avons ensuite contacté certains de nos amis de la communauté des entreprises avec lesquels, dans le cas de Madrona, nous avons travaillé avec au fil des ans », a-t-il déclaré.

C’est ainsi que Sequoia Capital, Kleiner Perkins et Two Sigma sont entrés en scène. Des investisseurs individuels ont également signé. En plus de Selipsky, Reiley et Wilke, la liste comprend Charlie Bell, vice-président senior d’Amazon Web Services; Le professeur Chris Re de Stanford, fondateur de Lattice; Laura Butler, co-fondatrice d’une startup en mode furtif; PDG de Whitepages, Leigh McMillan; Nadia Shouraboura, informaticienne et entrepreneure chevronnée; Le co-fondateur d’Isilon Sujal Patel; Shwetak Patel, professeur à l’Université de Washington, qui a cofondé Zensi et Senosis; Health; et Halle Tecco et Jeff Hammerbacher de Techammer.co.

L’un des avantages de l’accord de financement est que les 10 millions de dollars iront aux startups. McIlwain a noté que AI2 couvre les frais de fonctionnement de l’incubateur – conformément à la vision du créateur de l’institut, feu co-fondateur de Microsoft, Paul Allen, de favoriser «l’IA pour le bien commun».

Colker a noté que pour obtenir le financement, les entrepreneurs et les ingénieurs devront être acceptés dans le programme d’incubateur AI2. Mais il a promis que les bonnes idées pour les startups de l’IA – et les personnes formidables qui peuvent transformer ces idées en réalité – seront accueillies à bras ouverts.

“Si vous êtes technique et que vous envisagez d’être un co-fondateur technique d’une startup, il serait irresponsable de votre part de ne pas appeler l’incubateur AI2”, a déclaré Colker. “Ce n’est pas une date limite, c’est une admission continue. À tout moment au cours des trois prochaines années, si des techniciens extraordinaires font monter l’ampoule… c’est l’endroit où ils devraient venir passer du temps. »