Aidez à rendre le monde plus vert aux côtés de HP – .

Il existe de nombreuses façons d’aider le monde qui vous entoure. Par exemple, vous pouvez arrêter d’utiliser autant que possible des bouteilles en plastique ou vous assurer de les recycler si vous le faites. Vous pouvez débrancher vos appareils et prises lorsque vous ne les utilisez pas pour économiser et économiser de l’énergie. Vous pouvez conserver l’eau aussi souvent que possible. Mais il existe d’autres façons pour vous de faire votre part que vous ne réalisez peut-être même pas. L’un d’eux consiste à s’associer à HP dans ses efforts de développement durable.

HP, lauréat du prix d’excellence soutenue ENERGY STAR® du partenaire de l’année 2020, déploie depuis des années des efforts concertés pour améliorer la Terre. Depuis 2010, HP a réduit la consommation d’énergie de ses systèmes personnels de 44% en moyenne. HP a amélioré ses machines pour le monde entier et lorsque vous les achetez, vous faites également votre part.

Non seulement vous réduirez l’impact sur l’environnement et améliorerez la portabilité, mais vous pourrez également profiter de prix vraiment bas sur des appareils faciles à utiliser dès maintenant. Par exemple, l’ordinateur portable HP Elite Dragonfly est l’un des appareils 2-en-1 les plus élégants du marché. Mais saviez-vous également qu’il s’agit du premier ordinateur portable au monde fabriqué à partir de plastiques océaniques? Il est certifié Or EPEAT® et certifié ENERGY STAR® et peut être le vôtre à partir de 1 961,80 $, ce qui représente près de 1 000 $ de réduction sur son coût habituel!

Si vous recherchez un PC personnalisable, vous devriez consulter le PC portable HP Proboook 450 G7 – personnalisable. Cela a été conçu en tenant compte de l’environnement, car le produit contient au moins 10% de plastique recyclé. Il est certifié EPEAT® Registered Gold et ENERGY STAR® et vous aidera à faire le travail. Dans l’ensemble, c’est un ordinateur portable formidable qui commence maintenant à 1053 $, soit plus de 500 $ de réduction sur son prix normal.

Pour ceux qui peuvent avoir besoin d’un ordinateur de bureau pour leur maison capable de gérer beaucoup, vous pouvez opter pour la station de travail HP Z2 Small Form Factor G4 – personnalisable. Il s’agit d’un appareil compact qui vous donne des résultats haut de gamme. Cela vous permet de prendre en charge des projets de conception 3D et d’exécuter plusieurs applications à la fois. Il est certifié ENERGY STAR® et enregistré EPEAT® Silver. Vous pouvez attraper cela pour seulement 781,20 $, une réduction de près de 50%!

Non seulement HP a des machines durables, mais elle fait aussi sa part pour redonner à Dame Nature. La campagne Buy One Plant One en cours promet que pour chaque imprimante vendue, HP plantera un arbre en association avec la Fondation Arbor Day! Cela aidera à restaurer et à développer les forêts américaines. Du Mississippi à la Californie, HP s’efforcera d’ajouter plus d’arbres au pays. L’achat d’imprimantes telles que l’imprimante tout-en-un HP ENVY 5055 pour seulement 129,99 $ ou l’imprimante HP Tango Terra pour 99,99 $ vous donnera une machine formidable et vous fera vous sentir bien quand vous aiderez la planète.

HP poursuit ses efforts pour améliorer le monde qui nous entoure et vous aussi. Ces prix et événements ne dureront pas éternellement, vous devez donc vous assurer de vous rendre sur le site Web de HP pour obtenir les meilleures offres. Aidez l’environnement et obtenez la technologie impressionnante de HP dans le processus.

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

.