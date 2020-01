Aimez-vous Final Fantasy 7 assez pour acheter cette montre absurdement chère?

Square Enix espère qu’il y a des gens assez obsédés par Final Fantasy VII pour déposer quelques milliers de dollars sur certaines marchandises. L’article en question est décrit sur la boutique Square Enix comme une “montre chronographe” qui est une façon élégante de dire “montre-bracelet”. Pour 2 500 $ plus taxes, vous pouvez retrousser vos manches et vous promener en ville avec une montre en édition limitée qui vous permettra d’obtenir «le look vraiment héroïque de Cloud Strife».

Fabriquée par Seiko Instruments, la montre Cloud Strife a un boîtier en acier inoxydable avec une finition miroir et une couronne en verre saphir bleu inspirée de Materia, que les fans sauront est un article de Final Fantasy VII. La description du produit note que la montre a quelques fioritures de conception, y compris “la mécanique exposée du panneau arrière tout en verre” et un rotor en relief avec le logo Final Fantasy VII. Il y a aussi un “emblème 3D Cloudy Wolf et une finition avec un disque central en nacre d’inspiration Mako”.

Seulement 77 pièces seront fabriquées par région, et chacune sera livrée avec un étui spécial. La montre est décrite comme étant une «pièce maîtresse idéale de la collection de quiconque pour les années à venir». Des images de la montre sont incluses dans la liste des produits, mais il s’agit d’un prototype et le produit réel peut être différent. Il devrait sortir le 31 mars 2020, mais il s’agit d’une date approximative et l’expédition peut prendre plus de temps pour ceux qui importent. De plus, une fois que vous passez une commande, il y a une politique de non-annulation, donc vous feriez mieux d’être plus sûr de le vouloir.

La bonne nouvelle est que la boutique Square Enix offre la livraison gratuite sur les commandes de plus de 75 $, auxquelles cet achat serait à peu près admissible.

La montre est conçue en collaboration avec K-uno

Remarque: Cloud Strife ne porte pas et n’a jamais porté de montre-bracelet.

Le très attendu remake de Final Fantasy VII a récemment été retardé de quelques semaines. Le jeu devait initialement être lancé le 3 mars, mais arrivera maintenant le 10 avril. Ce retard de date de sortie, selon Square Enix, devait donner à l’équipe de développement un peu plus de temps pour la touche finale.

“Nous prenons cette décision difficile afin de nous donner quelques semaines supplémentaires pour appliquer le vernis final au jeu et pour vous offrir la meilleure expérience possible”, a déclaré le producteur Yoshinori Kitase. “Je, au nom de toute l’équipe, souhaite m’excuser auprès de tout le monde, car je sais que cela signifie attendre le match un peu plus longtemps. Merci de votre patience et de votre soutien continu.”

Final Fantasy VII Remake n’est pas le seul jeu Square Enix à recevoir un retard cette année. Marvel’s Avengers était précédemment prévu pour un lancement en mai, mais cela a été repoussé à septembre.

