Air Force et Blue Origin s’associent sur un site d’essai en Californie pour le moteur BE-7 – .

Les installations d’altitude du laboratoire de recherche de l’Air Force à la base aérienne d’Edwards mènent des recherches sur les composants de fusée de nouvelle génération, les formulations de propergols et les sous-systèmes; et recherche sous vide poussé sur les composants des satellites. Les tests de recherche comprennent des tests de moteurs à propergol solide à des altitudes simulées allant jusqu’à 120 000 pieds. (Photo AFRL)

L’entreprise spatiale Blue Origin du PDG d’Amazon, Jeff Bezos, s’associe au Air Force Research Laboratory pour développer une nouvelle installation d’essai à la base Edwards Air Force de Californie pour le moteur-fusée BE-7 de Blue Origin.

Le BE-7 à hydrogène est destiné à propulser l’atterrisseur lunaire Blue Moon de Blue Origin, que la NASA envisage pour des missions en équipage sur la lune dès 2024. Le mois dernier, les deux partenaires ont signé un accord de 15 ans qui appelle à Blue Origin pour financer des améliorations des immobilisations au laboratoire de fusées d’AFRL à Edwards. La base de l’Air Force a une histoire riche en tant que lieu où les tests en vol et les tests de moteurs ont préparé le terrain pour la course à l’espace et l’ère de la navette spatiale.

Blue Origin, dont le siège social est situé à Kent, Washington, ajoutera des capacités de propulsion à l’hydrogène liquide et à l’oxygène liquide et effectuera d’autres mises à niveau des installations sur le site de Californie. «La réaffectation de l’infrastructure sur le site de test 1-42 nous permet d’accélérer le développement du moteur BE-7 pour notre atterrisseur lunaire Blue Moon», a déclaré lundi lundi dans un communiqué de presse Eric Blumer, directeur principal du programme de moteurs BE-7. Blue Origin a récemment créé un bureau de développement de moteurs-fusées à Los Angeles, et le site Web des carrières de l’entreprise répertorie 10 emplois basés à Los Angeles.

L’équipe de l’industrie derrière le système d’atterrissage Blue Moon – qui comprend Lockheed Martin, Northrop Grumman et Draper ainsi que Blue Origin – attend de savoir si la NASA sera sélectionnée pour un contrat de développement. Ce travail de développement pourrait conduire à l’utilisation du système pour le programme Artemis Moon de la NASA, mais il existe d’autres sociétés dans la compétition commerciale d’atterrisseurs lunaires – y compris Boeing, une équipe dirigée par Dynetics et Sierra Nevada Corp., et probablement SpaceX également.