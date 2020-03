Airbnb étend sa politique d’annulation de séjour

Plusieurs plans de voyage ont été interrompus en raison de l’épidémie de coronavirus et airbnb le reconnaît avec une politique d’annulation plus large. Le service étend sa couverture en raison des circonstances exténuantes impliquant le monde entier. Le service permet des annulations sans pénalité. Cela s’applique aux séjours réservés le14 mars ou plus tôt, avec des dates d’enregistrement entre le 14 mars et 14 avril. Cela n’affectera pas le continent chinois, où les activités normales devraient reprendre 1er avril.

Airbnb voulait se protéger et protéger ceux qui sont restés grâce à leur service

La société a ajouté qu’elle était consciente que cela pouvait nuire aux hôtes qui dépendent d’Airbnb pour ses revenus, mais pensait qu’elle devait “trouver un équilibre” entre les hôtes et soutenir le “bien-être” des clients.

D’une certaine manière, Airbnb il n’avait pas beaucoup de choix. Avec de nombreux pays décourageant les voyages ou, dans certains cas, imposant des interdictions et des restrictions temporaires (comme celles de Russie, d’Australie, de Grèce et d’autres contre l’Italie), Airbnb fait pression pour être plus accommodant. Pourquoi les personnes devraient-elles payer pour les annulations lorsqu’elles sont incapables de voler ou ne sont pas disposées à se mettre en danger? Si Airbnb n’aurait pas étendu sa politique d’annulation, elle aurait risqué une contrecoup qui pourrait nuire à son succès à long terme.